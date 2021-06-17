Vamos a analizar cuáles son los pasos del proceso de búsqueda de empleo, prestando especial atención al tema del currículum. A todos aquellos que deseen profundizar más en el asunto, les recomendam...

Vamos a analizar cuáles son los pasos del proceso de búsqueda de empleo, prestando especial atención al tema del currículum. A todos aquellos que deseen profundizar más en el asunto, les recomendamos que sigan los consejos ofrecidos en esta página web:https://ejemplos-curriculum.com.

El CV mal hecho, un error recurrente al buscar trabajo

Muchos demandantes de empleo se quejan porque envían cientos de currículos sin obtener ninguna respuesta. Piensan que si los técnicos de selección no les dan la oportunidad de darse a conocer, es imposible que ellos puedan demostrar su valía personal. Lo que no suelen pensar es que los evaluadores de las empresas no les llaman porque no han visto nada interesante en su currículum. Así que, si los candidatos disponen de buena formación académica y/o experiencia laboral, deberían sacar la evidente conclusión de que algo está fallando en la elaboración de su CV.

El proceso correcto para buscar empleo

Resumamos las etapas de la búsqueda de empleo:

Selección de la oferta de empleo y elaboración de un currículum adaptado a la oferta Envío del CV Evaluación del currículo por el técnico de selección Si el candidato es considerado apto, el reclutador concierta una entrevista personal Si la entrevista es satisfactoria, el candidato es contratado.

Para tener éxito en cada paso es necesario haber realizado correctamente el paso anterior. Y lo que nos suele ocurrir es que, de mano, ya fallamos en el primero de ellos.

La importancia del curriculum

Y es que la mayoría de las veces enviamos nuestro CV a empresas en las que no encajamos por formación o por experiencia, y/o enviamos el mismo currículum a todas las ofertas. Así que el segundo paso de la búsqueda de empleo ya está mal dado, porque hemos fallado en el primero. Y todos los demás pasos serán fallidos, porque en el tercero nuestro currículum irá directo a la papelera. Es decir, que podemos ahorrarnos también los dos primeros pasos, ya que el resultado será el mismo. Conque tenemos que meternos estas tres cosas en la cabeza:

Enviar un CV que está mal hecho equivale a no enviarlo

Enviar un currículum a una oferta mal seleccionada también equivale a no enviarlo

Hay que seleccionar las ofertas y elaborar un CV específico para cada una de ellas

Solo de esta forma conseguiremos ser contactados para la ansiada entrevista laboral.

Cómo elaborar nuestro CV

Las instrucciones esenciales para hacer un currículum de éxito son las que siguen:

Analizar cada oferta de empleo al detalle Adaptar el CV a cada oferta Ser breve: incluir solo datos interesantes para el reclutador Dar visibilidad a nuestros conocimientos, experiencia y habilidades Cuidar el diseño, la fotografía y la redacción

Estas sencillas normas son solo un mínimo resumen. Para quienes necesiten instrucciones muy detalladas, existe una página web especializada en currículos. En ella podemos encontrar guías específicas para cada profesión, junto con instrucciones paso a paso. Solo hay que buscar el modelo de currículo correspondiente a cada trabajo y seguir las indicaciones: ejemplos de currículos por sector. Para terminar, y como complemento indispensable, facilitamos otro enlace en el que pueden consultarse decenas de recomendaciones útiles para encontrar un trabajo: consejos para buscar empleo.