La implementación del complemento del CFDI complica el dinamismo con el que el autotransporte moviliza la carga fronteriza, advierten especialistas. El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández, advirtió que los requisitos del complemento carta porte afectarán a la operación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). En entrevista con Reforma, Hernández explicó que se reducirá el flujo de transportistas que cruzan hacia y desde Estados Unidos, podrían dejar de hacerlo, ya que no están preparados para cumplir y supervisar todo lo que implica este requisito. "Uno de los retos que tenemos es la carta porte, porque el 30 por ciento del flujo terrestre se va a restringir", señaló a dicho medio. Además, explicó que el complemento carta porte puede detener el comercio y fiscalizar los embarques, debido al requisito de la factura, y por la medida que prohíbe a los transportistas detenerse en ciertos trayectos.

Impactos en la frontera

El impacto va a ser para toda la cadena de valor, a las empresas, agentes aduanales, transportistas, empleados, según el presidente de Index. De acuerdo con la Revista Transportes y Turismo, la implementación del complemento carta porte al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) complica el dinamismo con el que el autotransporte moviliza la carga fronteriza. Israel Delgado Vallejo, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), explicó que para cumplir con el CCP se necesitan una serie de datos que, muchas veces, los transportistas no poseen debido a la dinámica de la frontera y a la forma logística de cómo opera. “Hoy podemos hacer un promedio de 20 a 100 cruces por semana al mismo generador de carga y al final generamos un CFDI de Ingreso por ese total, y ahora tenemos que expedir una factura por cada movimiento, y eso nos complica la existencia”, dijo a la revista.

Afectaciones en la logística

Desde mediados de julio, del año pasado, las empresas también se han quejado del problema de logística. De acuerdo con la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), hay varios casos en los que las demandas de la autoridad por cumplir con el CCP, no puede aplicarse. Por ejemplo, un producto que cambie tres veces de camión. De acuerdo con la Conatram, una mercancía suele pasar entre varios transportes dentro de la misma empresa, luego a otros para cruzar la frontera, etc. Al final, la misma mercancía pasa por varios lugares; de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, todos estos cambios deben incluirse en la carta porte para ser deducibles. Sin embargo, los empresarios creen que esto no es factible.