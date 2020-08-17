Empresas mineras han presentado arbitrajes en contra del SAT y los plazos para acordar una conciliación están próximos a agotarse. La canadiense First Majestic y la estadounidense Couer Mining inic...

Empresas mineras han presentado arbitrajes en contra del SAT y los plazos para acordar una conciliación están próximos a agotarse. La canadiense First Majestic y la estadounidense Couer Mining iniciaron el proceso de arbitraje para reclamar más de 25 mil millones de pesos por trato discriminatorio y violaciones a tratados de libre comercio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La semana pasada, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que las minera First Majestic reclama 500 millones de dólares, y Couer Mining pide mil millones de pesos; ambas cantidades, sumadas, dan poco más de 12 mil millones de pesos. Ambas, también, son por disputas contra el SAT. El caso de la minera First Majestic es más conocido por la mediación que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, buscó con el primer ministro canadiense Justin Trudeau; sin embargo, los resultados no fueron los esperados por los dos mandatarios. Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) recientemente presentó una querella por un fraude fiscal de 426 millones de pesos contra su filial Primero Empresa Minera, derivado de un esquema gracias al cual vende plata a precios muy bajos a otra compañía relacionada con sede en Barbados, con lo que paga menos impuestos en México. First Majestic alega en su reclamo arbitral que este esquema fue aprobado por el SAT en 2012, pero luego fue revertido por el propio gobierno. “A la fecha, First Majestic ha tratado de entablar negociaciones de buena fe mutuamente beneficiosas, que han sido ignoradas y rechazadas por el SAT y el Gobierno de México, y en su lugar han sido recibidas con amenazas e intimidación”, afirmó la empresa First Majestic en un comunicado. En tanto, la demanda de Couer Mining es más sencilla, pues deriva de negativas del SAT para efectuar devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA).

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