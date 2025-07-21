El SAT mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2025: obtén condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución, y paga tus adeudos en seis mensualidades El Servicio de Adminis...

El SAT mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2025: obtén condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución, y paga tus adeudos en seis mensualidades El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que continúa vigente el Programa de Regularización Fiscal 2025. Con él, las personas físicas y morales cuyos ingresos no superen los 35 millones de pesos pueden sanear su situación tributaria en ejercicios 2023 o anteriores, aprovechar generosos estímulos y cubrir su adeudo hasta en seis partes.

¿A quién está dirigido?

Contribuyentes con impuestos propios, retenidos, trasladados, de comercio exterior o cuotas compensatorias por regularizar (ejercicios 2023 o previos).

Personas sin condonaciones en programas masivos anteriores (2000, 2007 y 2013).

Quienes no cuenten con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

No incluidos en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Beneficios principales del programa

Concepto Ventaja para el contribuyente Multas, recargos y gastos de ejecución Reducción del 100 %, incluso con agravantes. Procedimiento administrativo de ejecución Suspensión automática, sin necesidad de garantía. Opciones de pago Hasta 6 parcialidades si el crédito ya es firme y no está impugnado. Créditos omitidos no determinados Autocorrección con 100 % de descuento en recargos y multas.

Condiciones para acceder al pago en parcialidades

No encontrarse en concurso mercantil ni haber sido declarado en quiebra.

Realizar cada parcialidad puntualmente con la línea de captura emitida.

Aceptar íntegramente el monto del crédito. Si después se impugna, el beneficio se pierde y deberá pagarse la totalidad.

Pasos para incorporarse al esquema

Generar un caso de aclaración en el portal del SAT o agendar cita presencial. Presentar la solicitud vía Oficina Virtual, MarcaSAT (55 627 22 728, opción 9 → 3), Chat uno a uno u OrientaSAT. Esperar la validación; al ser procedente, el SAT emite la línea de captura. Cubrir el importe —total o parcialidades— en la institución bancaria de su preferencia.

Fechas clave y canales de atención

La iniciativa está vigente y la autoridad fiscal continúa recibiendo solicitudes. Para más información, los interesados disponen del minisitio oficial, así como de los números y plataformas antes mencionados. Con esta política, el SAT refuerza su acompañamiento a las y los contribuyentes para que cumplan obligaciones fiscales con facilidades que alivian su flujo de efectivo.