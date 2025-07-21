El SAT mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2025: obtén condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución, y paga tus adeudos en seis mensualidades El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que continúa vigente el Programa de Regularización Fiscal 2025. Con él, las personas físicas y morales cuyos ingresos no superen los 35 millones de pesos pueden sanear su situación tributaria en ejercicios 2023 o anteriores, aprovechar generosos estímulos y cubrir su adeudo hasta en seis partes.
¿A quién está dirigido?
- Contribuyentes con impuestos propios, retenidos, trasladados, de comercio exterior o cuotas compensatorias por regularizar (ejercicios 2023 o previos).
- Personas sin condonaciones en programas masivos anteriores (2000, 2007 y 2013).
- Quienes no cuenten con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.
- No incluidos en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.
Beneficios principales del programa
|Concepto
|Ventaja para el contribuyente
|Multas, recargos y gastos de ejecución
|Reducción del 100 %, incluso con agravantes.
|Procedimiento administrativo de ejecución
|Suspensión automática, sin necesidad de garantía.
|Opciones de pago
|Hasta 6 parcialidades si el crédito ya es firme y no está impugnado.
|Créditos omitidos no determinados
|Autocorrección con 100 % de descuento en recargos y multas.
Condiciones para acceder al pago en parcialidades
- No encontrarse en concurso mercantil ni haber sido declarado en quiebra.
- Realizar cada parcialidad puntualmente con la línea de captura emitida.
- Aceptar íntegramente el monto del crédito. Si después se impugna, el beneficio se pierde y deberá pagarse la totalidad.
Pasos para incorporarse al esquema
- Generar un caso de aclaración en el portal del SAT o agendar cita presencial.
- Presentar la solicitud vía Oficina Virtual, MarcaSAT (55 627 22 728, opción 9 → 3), Chat uno a uno u OrientaSAT.
- Esperar la validación; al ser procedente, el SAT emite la línea de captura.
- Cubrir el importe —total o parcialidades— en la institución bancaria de su preferencia.
Fechas clave y canales de atención
La iniciativa está vigente y la autoridad fiscal continúa recibiendo solicitudes. Para más información, los interesados disponen del minisitio oficial, así como de los números y plataformas antes mencionados. Con esta política, el SAT refuerza su acompañamiento a las y los contribuyentes para que cumplan obligaciones fiscales con facilidades que alivian su flujo de efectivo.