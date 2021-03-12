Según la ley, los contribuyentes todavía pueden desvirtuar las sospechas del SAT y salir del listado. Este 9 de marzo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los listados relaciona...

Según la ley, los contribuyentes todavía pueden desvirtuar las sospechas del SAT y salir del listado. Este 9 de marzo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los listados relacionadosal artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En primer lugar, actualizó el listadode las empresas de las que presume emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, sin contar con el personal o capacidad material para producir o comercializar. Es decir, se trata del listado de la autoridad fiscal que contiene a las empresas que coloquialmente conocemos como empresas fantasma o factureras. Los contribuyentes enlistados tendrán 15 días a partir de su publicación en el DOF para desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal, con la posibilidad de pedir una prórroga de cinco días. En esta ocasión, se añadieron tres contribuyentes nuevos a la lista:

R.F.C. Nombre, denominación o razón social del Contribuyente DOMICILIO FISCAL ACTIVIDAD PREPONDERANTE 1 FQA101122Q17 FACTOR QUIMICO AURUM, S.A. DE C.V. Querétaro, Querétaro Productos químicos farm, tocador y productos dets 2 MEE050330L61 MECANICOS ESPECIALISTAS DE EQUIPO PESADO, S.A. DE C.V. Poza Rica De Hidalgo, Veracruz De Ignacio De La Llave. Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras. 3 RIU050620JG7 RAMS INDUSTRIAL Y URBANO, S.A. DE C.V. Poza Rica De Hidalgo, Veracruz de Ignacio De La Llave. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Por otro lado, el SAT también actualizó el listado de empresas que desvirtuaron las acusaciones en su contra. En este caso, se trata de seis compañías que lograron demostrar que no son factureras.

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