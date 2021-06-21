Contadores apuestan por una reforma fiscal que puede ayudar a reactivar la economía de México. El 14 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, informó que se presentará una reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022, en septiembre. La funcionaria aseguró que no incrementarán ni crearán nuevos impuestos. Pero en opinión de la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores. En conferencia de prensa, la contadora señaló que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se han ido modificando y afinando en los últimos dos años, 2020 y 2021. Pero dijo que la autoridad no ha podido fiscalizar a todos los sectores.

México necesita aumentar la recaudación

La presidenta del IMCP explicó que como nuestro país requiere mayor recaudación, se pretende fortalecer la fiscalización. Es decir, el Gobierno de México buscará compensar la recaudación con fiscalización, porque necesitará más ingresos y no habrá un incremento en los impuestos. Algo que también se esperaría y se buscaría, agregó Perales Flores, es que se amplíe la base de contribuyentes. “Como IMCP lo hemos mencionado en diferentes ruedas de prensa. Esto garantizaría una mayor equidad en la tributación y en la cultura contributiva de nuestro país”, expuso. Lo anterior lo dijo la contadora en una conferencia de prensa que realizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el IMCP, para anunciar la firma de un convenio con el que se comprometieron a trabajar con ética, integridad y transparencia.

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