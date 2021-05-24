Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado propusieron una prórroga para cumplir con la declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre. Los trabajadores de base de la administración pú...

Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado propusieron una prórroga para cumplir con la declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre. Los trabajadores de base de la administración pública federal y local, tienen como plazo el 31 de mayo para cumplir con la nueva obligación de presentar una declaración patrimonial. Pero la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) propuso una prórroga para poder cumplir con la declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre. La solicitud obedece a que el procedimiento es complejo, según la Federación. Por eso, la FSTSE busca acordar con la Secretaria a de la Función Pública (SFP) un mayor tiempo, para que puedan contar con la orientación y las herramientas tecnológicas necesarias. De acuerdo con La Jornada, el presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, dijo que la mayoría de los trabajadores del Estado tienen poco que declarar, porque una buena parte de ellos no tiene ni vivienda propia, y con los bajos salarios que perciben apenas pueden subsistir. Pero van a cumplir con lo que establece la ley.

La FSTSE espera la respuesta a la solicitud de prórroga

Ayala Almeida precisó que está en espera de una respuesta a la solicitud de prórroga que formuló a la SFP y al gobierno capitalino. El líder sindical dijo que en caso de presentarse la ampliación, habría asesoría para quienes estén obligados, pues no todos deberán hacerlo en virtud de que hay quienes tienen salarios muy bajos, por lo que les pidió estar tranquilos. El dirigente nacional de la FSTSE aseguró que les preocupa que no todos los servidores públicos cuentan con internet o una computadora, y se requiere dotarlos de las herramientas para cumplir con el nuevo ordenamiento, que deberá ser de forma escalonada de aquí al 31 de diciembre.

La FSTSE no permitirá que haya sanciones o persecución

Ayala Almeida resaltó que la FSTSE no permitirá que haya sanciones o actos de persecución hacia los trabajadores del Estado. “No son delincuentes, son trabajadores”, que, además, en su gran mayoría “reciben salarios limitados y precarios”. De entrada, dijo, su empleo está garantizado.

Con información de La Jornada.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/22/politica/fstse-pide-prorroga-para-declaracion-de-impuestos-de-burocratas/

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