Las claves genéricas del RFC son códigos que el SAT asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI Uno de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFD...

Las claves genéricas del RFC son códigos que el SAT asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI Uno de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es que se incluya la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del receptor del documento. Existen casos en que los CFDI son expedidos a personas que no proporcionan sus datos fiscales por no requerir factura, o a extranjeros, quienes no cuentan con un RFC. Sin embargo, no es técnicamente posible emitir un CFDI si no se cuenta con una clave de RFC del emisor, porque es un requisito de la estructura informática del archivo XML, cuya omisión provocaría que no pueda timbrarse por parte de la autoridad. Fiscalia explicó que para solucionar esta problemática práctica, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) prevé el uso de claves genéricas.

¿Qué son las claves genéricas del RFC?

Las claves genéricas del RFC son códigos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI. La Regla 2.7.1.23. de la RMF establece las siguientes claves genéricas del RFC:

XAXX010101000 cuando no se cuente con la clave en el RFC

cuando no se cuente con la clave en el RFC XEXX010101000 cuando se trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se encuentren inscritos en el RFC.

Fiscalia señaló que existen también otras claves genéricas de RFC que tienen un uso específico para la consignación de datos en la declaración anual de personas físicas.

Claves genéricas para gastos deducibles

Al respecto, la Regla 3.17.8. de la RMF establece las siguientes claves genéricas del RFC:

EXT990101NI4 tratándose de documentación comprobatoria expedida por personas físicas residentes en el extranjero, para personas físicas que hayan efectuado erogaciones en el extranjero que sean consideradas como deducciones personales

tratándose de documentación comprobatoria expedida por personas físicas residentes en el extranjero, para personas físicas que hayan efectuado erogaciones en el extranjero que sean consideradas como deducciones personales EXT990101NI9 cuando se trate de documentación comprobatoria expedida por personas morales residentes en el extranjero.

Es conveniente tener conocimiento de estas claves de RFC para que tanto comprobantes como declaraciones sean llenados correctamente