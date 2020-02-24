El informe tributario y de gestión indica que los ingresos tributarios resultaron inferiores en 3.3% a lo programado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó su Informe tributario y ...

El informe tributario y de gestión indica que los ingresos tributarios resultaron inferiores en 3.3% a lo programado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó su Informe tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Entre los datos que contiene el informe se encuentran los siguientes:

Al cierre de 2019, los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 202 mil 651 millones de pesos (mdp), siendo 140 mil 317 mdp más con respecto a 2018. Esto representó un incremento de 0.9% en términos reales.

Con relación a lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019, los ingresos tributarios se ubicaron 108 mil 723 mdp por debajo. Es decir, resultaron inferiores en 3.3% a lo programado. Esto derivado de la menor actividad económica respecto a lo previsto originalmente y a la existencia de un mayor saldo de devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) proveniente de 2018.

El impuesto sobre la renta (ISR) se ubicó en 1 billón 687 mil mdp. Este monto fue superior en 23 mil mdp al registrado en 2018, pero representó un decrecimiento de 2.2% en términos reales. Con respecto a la LIF 2019, se situó 65 mil mdp por debajo de lo programado.

El IVA registró una recaudación de 933 mil mdp, siendo 11 mil mdp mayor a lo recaudado en 2018 y menor en términos reales en 2.3% con relación a 2018. Comparado con la LIF 2019, fue 62 mil mdp menor a lo establecido.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) recaudó 460 mil mdp, equivalente a 113 mil mdp más que en el año anterior. Es decir, mostró un crecimiento real de 27.9%. Considerando la LIF 2019, el IEPS fue 23 mil mdp superior a lo presupuestado.

El padrón de contribuyentes continuó creciendo. Al cierre de diciembre de 2019, dicho padrón se conformó por 77.4 millones de contribuyentes. Esto significa que el padrón tuvo un incremento de 5.6 millones de contribuyentes, respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, tuvo un aumento de 7.9%.

Puedes revisar el Informe tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2019 aquí / Fecha de publicación: febrero de 2020.

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