Tras la renuncia de Santiago Nieto de la UIF, Pablo Gómez Álvarez ocupará el cargo. Ayer la Secretaría de Gobernación dio a conocer que Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1457939961236316165 La renuncia de Nieto se dio tras su boda con la consejera electoral Carla Humphrey el fin de semana en Antigua, Guatemala. El suntuoso evento ha causado polémica por la lista de invitados y la situación que se dio con Paola Félix Díaz, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Como señala Reforma, Díaz viajó a Guatemala para la boda en un avión privado con su esposo y otros invitados. En el vuelo se encontraban Félix Díaz, su esposo Jorge Rizo, el director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, su esposa Perla Díaz, el productor Alejandro Gou y cuatro personas más. Tras su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, el grupo fue detenido porque llevaba una bolsa con 35 mil dólares que no habían sido declarados. De acuerdo con una nota de El Universal, el dinero pertenece a Juan Francisco Ealy Ortiz. Al parecer, el dinero sería utilizado en una segunda etapa del viaje en Estados Unidos para tratamientos médicos de Ealy Ortiz. De acuerdo con la nota de El Universal, el dinero sí se declaró al salir del aeropuerto de Toluca; sin embargo, por un error de la asistente de Ealy, no se declaró de nuevo la cantidad exacta al llegar a Guatemala, lo que desató el problema. Al final, el grupo reanudó sus actividades planeadas. Al día siguiente, Félix Díaz presentó su renuncia. En este sentido, Claudia Sheinbaum aclaró que el dinero no era de Félix Díaz; sin embargo, señaló la incongruencia con la austeridad de la 4T al viajar en avión privado al evento.

Panistas exigen más información

No obstante, ayer Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, exigió que se aclare si otro funcionario público viajó en el avión. Además, López pidió que se explique qué otros funcionarios fueron a la boda y cómo pagaron su viaje. La panista también criticó que los miembros de la 4T no practican la austeridad que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador defiende constantemente. En este sentido criticó que el gobierno federal corte apoyo para programas sociales importantes mientras los miembros de la 4T participan en eventos de esta magnitud. De acuerdo con Reforma, había más de 300 invitados a la boda. Los que más llaman la atención son Josefina Vázquez Mota, María de la Luz Mijangos, la Fiscal Anticorrupción, Layda Sansores, gobernadora de Campeche y Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados.

Pablo Gómez Álvarez lo reemplaza

Ahora, Pablo Gómez Álvarez será el nuevo titular de la UIF. Gómez es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene un largo historial en la política de México. Fue dirigente del Partido Comunista y del Movimiento Estudiantil del 68. También fue presidente del Partido Socialista Unificado de México. En 1999 fue presidente nacional del PRD. Con este partido ha sido diputado federal en varias ocasiones; también se desempeñó como senador. Es uno de los autores de la Ley de salarios máximos, y ha apoyado en la legislación de la eliminación del fuero.Con información de Reforma, El Universal y El Financiero https://www.reforma.com/piden-aclarar-quienes-y-como-volarona-boda-de-nieto/ar2293190?v=8 https://www.reforma.com/la-boda-discreta-de-santiago-nieto-que-acabo-en-escandalo/ar2292488?v=6 https://www.reforma.com/llega-a-la-uif-pablo-gomez/ar2293548 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/08/salio-cara-la-boda-santiago-nieto-deja-inteligencia-financiera-entra-pablo-gomez/ https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-incidente-en-el-aeropuerto-de-guatemala

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