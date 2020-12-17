La Conasami aprobó un aumento del 15% al salario mínimo sin llegar a un consenso, pues los empresarios se opusieron a que fuera de esa magnitud. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ...

La Conasami aprobó un aumento del 15% al salario mínimo sin llegar a un consenso, pues los empresarios se opusieron a que fuera de esa magnitud. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó aumentar el salario mínimo general en 15%, pasando de los 123.22 pesos actuales a 141.7 pesos. El aumento se dio por 10.46 pesos de monto independiente de recuperación (MIR) y un aumento posterior del 6%. En el voto se consideran las posturas del sector obrero, el empresarial y del gobierno. El sector obrero y el gobierno estuvieron de acuerdo en el aumento del 15%, por lo que acabaron imponiéndose al empresarial, que votó en contra. Incluso, el tuit de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no esconde su desacuerdo ante la decisión:

Hemos sido impulsores del incremento histórico en el #SalarioMínimo de los mexicanos. Sin consensos entre los sectores, y con la irracionalidad en la conducción económica, no se podrá recuperar el desarrollo con bienestar. #Conasami #ComunicadoCoparmex https://t.co/n2P3DwGBJa pic.twitter.com/wrvlDHJIzn — Coparmex Nacional (@Coparmex) December 17, 2020

La propuesta de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) era la de subir el salario mínimo únicamente en 10%. La Coparmex proponía llevar el salario a un máximo de 135.83 pesos mediante un incremento del 4% por concepto de repunte de la inflación y un aumento de 7.39 pesos por concepto de MIR.

Incremento sin racionalidad ni lógica

En un comunicado de prensa, la Coparmex propone que el aumento del salario mínimo buscado por el gobierno podría lograrse mediante una aportación del gobierno con motivo del COVID-19. Sin embargo, la propuesta, que según el organismo empresarial habría sido “tripartita, prudente y acorde a la realidad”, fue desestimada, dejando la carga completa del aumento salarial a las empresas. La cúpula empresarial calificó de irracional y carente de lógica la decisión de subir el salario por el monto señalado, pues incrementa el riesgo de que desaparezcan más de 700 mil empresas durante los próximos tres meses, ya que también persiste el riesgo de que por el descontrol de la pandemia se suspendan nuevamente las operaciones de las empresas. “Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses”. La Coparmex señala que de marzo a julio, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), debido a los efectos de la pandemia se perdieron un millón 117 mil 584 empleos formales y un millón 10 mil 857 empresas desaparecieron.

AMLO los califica de insensatos

En la conferencia del día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de insensatas las declaraciones de las cúpulas empresariales, respecto al riesgo de una pérdida masiva de empleos y empresas.

“Entonces es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. ¿En la economía no cuentan los trabajadores?”, dijo desde Bavispe, Sonora. “También se me hace una exageración decir que van a quebrar empresas por ese aumento salarial”, añadió el jefe del Ejecutivo.

El mandatario aseguró que la mayoría de los empresarios respaldan la decisión, pero que esto no se ve reflejado porque son las organizaciones cupulares las que toman las decisiones.

“Muchos empresarios, yo diría la mayoría, están de acuerdo con esto. Lo que pasa que son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones”, dijo.

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