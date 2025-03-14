El Sistema Único de Autodeterminación del IMSS no ha sido actualizado para aplicar los nuevos descuentos del INFONAVIT, por lo que los patrones deberán seguir utilizando el esquema anterior hasta q...

El Sistema Único de Autodeterminación del IMSS no ha sido actualizado para aplicar los nuevos descuentos del INFONAVIT, por lo que los patrones deberán seguir utilizando el esquema anterior hasta que se emitan reglas claras. Una reciente reforma al INFONAVIT ha generado preocupación entre los patrones, ya que establece que los descuentos para el pago de créditos hipotecarios se deben aplicar incluso si el trabajador tiene faltas o incapacidades. Antes de este cambio, los descuentos del INFONAVIT se calculaban según el salario recibido por el trabajador en el periodo correspondiente. Si el empleado faltaba o estaba incapacitado, el descuento se reducía en función del sueldo que efectivamente había percibido. Con la reforma publicada el 21 de febrero de 2025, esto cambió: ahora el descuento se debe aplicar sin importar si el trabajador asistió o no. Esto ha generado dudas entre los patrones sobre qué ocurre cuando el salario del empleado es insuficiente para cubrir el monto completo del descuento.

¿Quién pagará la diferencia?

El principal temor del sector empresarial es que, ante un salario insuficiente, el patrón tenga que asumir la parte que falte del descuento.

¿Qué dicen las autoridades?

Aunque la reforma ya entró en vigor el 22 de febrero de 2025, el INFONAVIT y el IMSS han dicho de forma extraoficial que no se debe aplicar el nuevo esquema hasta que se publiquen las reglas oficiales, las cuales deben emitirse dentro de los próximos 360 días. Además, el IMSS informó que el sistema utilizado para calcular los pagos (conocido como SUA) seguirá funcionando bajo las reglas anteriores, por lo que no se harán cambios inmediatos.

¿Qué deben hacer los patrones?

Mientras se aclaran las reglas definitivas, la consultora Fiscalia recomienda a los patrones: