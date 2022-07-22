Durante 2020, las donaciones realizadas por diferentes contribuyentes aumentaron un 7.5% a lo que se donó en el 2019 Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que dura...

Durante 2020, las donaciones realizadas por diferentes contribuyentes aumentaron un 7.5% a lo que se donó en el 2019 Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que durante 2020 las donatarias autorizadas en México recibieron un total de 53,440 millones de pesos por concepto de donaciones, las cuales provienen principalmente de empresas. Según el informe de Donatarias Autorizadas realizado por la dependencia, las donaciones realizadas por diferentes contribuyentes, fueron mayor en 7.5% a lo que se donó en el 2019 a las más de 14,300 donatarias existentes en el país.

¿Qué son las donatarias autorizadas?

Las Donatarias Autorizadas son aquellas organizaciones civiles, fideicomisos o asociaciones sin fines de lucro que cuentan con autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y tienen distintas obligaciones fiscales que cumplir, de acuerdo con el consultor fiscal de IDC, Humberto Pérez. La autoridad hacendaria reportó que en el primer año de la pandemia, ocho de cada 10 pesos fueron deducidos por empresas, mientras que los dos pesos restantes por personas físicas. “De acuerdo a las estimaciones anuales correspondientes al 2020, del total de donativos efectivamente deducidos por los contribuyentes, 79.1% corresponde a donativos realizados por empresas, mientras que el restante 20.9% fue deducido por personas físicas”, destacó la Secretaría de Hacienda en su reporte.

Los datos de la dependencia también mostraron que la Ciudad de México concentra 47% de las donaciones, tanto nacionales como extranjeras, un porcentaje bastante mayor en comparación con las demás entidades del país.

Le siguieron Sinaloa, con 11.8%; Nuevo León, con 9.3%; Estado de México, con 6.4%, y Jalisco, con 4.1 por ciento. En el otro extremo, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Zacatecas y Campeche concentraron, en conjunto, apenas 0.4% de las donaciones.

Limitaciones para donatarias

Las donaciones a estas organizaciones, que deben cumplir con una serie de requisitos para ser autorizadas por el fisco, pueden ser deducidas por los contribuyentes, es decir, ayuda a bajar el monto por el cual el causante tendrá que pagar impuestos y, en algunos casos, hasta puede generarle un saldo a favor. Como reportamos, este año se incluyeron los donativos en el límite global de deducciones personales, que aproximadamente es equivalente a 163,000 pesos. Dentro de estos deducibles se encuentra gastos médicos, seguros de vida, hipoteca, gastos funerarios, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, entre otros. La regla 3.10.11., de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2019 establecía para las donatarias a las que se les hubiera revocado o no hubieran renovado la autorización para recibir donativos, la obligación de poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos. Sin embargo, este año entró en vigor una modificación que limita las deducciones que los contribuyentes pueden realizar por concepto de donativos.

Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, indicó que dicha modificación podría desincentivar a las personas físicas a donar, mientras que las empresas continúan con la deducción de hasta 7% de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal pasado.