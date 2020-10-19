Te decimos cuáles son los ejes de la reforma al outsourcing que planea la Secretaría del Trabajo. A inicios de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó una propuesta pa...

Te decimos cuáles son los ejes de la reforma al outsourcing que planea la Secretaría del Trabajo. A inicios de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó una propuesta para reformar la figura del outsourcing en el país. Esta nueva reforma quiere que el outsourcing solamente pueda utilizarse para puestos especiales, eventuales y esporádicos. De acuerdo con Alejandro Salafranca, titular de de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, la idea es combatir la subcontratación agresiva que afecta a los trabajadores. Esto lo señaló en la mesa de diálogo Reforma Laboral en materia de subcontratación, organizada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). Salafranca también definió los cinco pilares de la reforma:

Registro nacional de contratistas y contratantes. Fortalecimiento de las inspecciones laborales. Transparencia en contrataciones. Básicamente, no se podrá subcontrarar a personal que desempeñe las mismas actividades que el personal contratado. Deberá justificarse la especialización del personal subcontratado. No se podrá subcontratar toda la actividad de una empresa. Es decir, solamente aplicará para puestos eventuales, esporádicos y especializados.

Uno de los puntos que más llama la atención sobre la reforma es que la figura del outsourcing solamente aplicará al empleo eventual. La iniciativa incluye sanciones económicas equivalentes a 500 a 10 mil veces a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice el régimen de subcontratación para simular, evadir y eludir responsabilidades en materia de pago de impuestos, derechos laborales y de seguridad social. En entrevista con Reforma, Ricardo Martínez, abogado laboral de De la Vega y Martínez Rojas, explicó que el objetivo de este cambio es combatir el insourcing, una forma de subcontratación por la cual los empleados en una organización asumen las actividades que se realizaban fuera de la empresa. El problema con con esta figura es que las compañías pueden bajar el pago de utilidades y cuotas obrero-patronales. Aquí puedes leer a fondo algunos de los cambios más importantes para regular el outsourcing. Con información de Reforma y Palabras Claras https://www.reforma.com/aplicarian-outsourcing-para-empleo-eventual/ar2052755

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