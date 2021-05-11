La Prodecon publicó un criterio jurisdiccional en el que define su postura frente a la eventualidad de que el contribuyente ingrese mal su CLABE interbancaria. Al presentar tu declaración anual, muchas cosas pueden salir mal. Por eso es importante verificar la información precargada que pone la autoridad, pues con cierta frecuencia pueden faltar algunos conceptos deducibles. También puede que, en caso de que seas acreedor a una devolución de impuestos, surja un problema por un error en la CLABE interbancaria que ingresaste. Por ello, es muy importante revisarla bien. Sin embargo, la realidad es que aunque hayas enviado tu declaración con una CLABE errónea no puede negarse a pagarte el saldo favor correspondiente. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en su criterio jurisdiccional 32/2021 dice que es obligación de la autoridad verificar los datos de las cuentas bancarias proporcionadas por los contribuyentes, que sean titulares de las mismas y que estén activas. En caso de que no sea así, "tiene la obligación de requerir al contribuyente para aclarar dichos datos; considerar lo contrario se traduciría en el hecho de que la autoridad deba declarar como procedente y autorizar la totalidad de las solicitudes de devolución, sin importar la exactitud y/o veracidad de los datos". La autoridad fiscal tiene la facultad de hacer lo anterior, considerando que en los sistemas y bases de datos que tiene a su disposición, tiene los medios para conocer la CLABE correcta de los contribuyentes. El hecho de que se haya implementado el sistema automático de devoluciones como una facilidad administrativa no exime a la autoridad de la obligación. Para consultar el criterio jurisdiccional 32/2021 de la Prodecon haz clic en esta liga.

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