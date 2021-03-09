El SAT seguirá fiscalizando a los grandes contribuyentes en 2021; este año, los sectores financiero y minorista son los elegidos. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Bue...

El SAT seguirá fiscalizando a los grandes contribuyentes en 2021; este año, los sectores financiero y minorista son los elegidos. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que la estrategia de fiscalización de este año se enfocará, como en el anterior, en los grandes contribuyentes. Específicamente, en los sectores financiero y de cadenas minoristas. De acuerdo con Buenrostro, en 2021 se espera auditar a 600 contribuyentes de este grupo con más de 12 mil. Hay que destacar que en el año pasado, este rubro fue uno de los pilares de la recaudación. Buenrostro también explicó que el SAT actualmente tiene una efectividad en primera instancia de 80%; además, la efectividad en la segunda es de 98%. Esto le ha ayudado al fisco a ganar más juicios contra estos contribuyentes.

Grandes contribuyentes en 2020

En enero, la Secretaria de Hacienda publicó las cifras preliminares de los ingresos tributarios para 2020. Según el documento, la recaudación alcanzó 3 billones 336,876 millones de pesos; esto representa un aumento de 0.7% en términos reales frente a 2019. Esto significa que el gobierno tuvo ingresos adicionales por 492 mil millones de pesos. Algo que llama la atención es 44% de este excedente vino de la fiscalización de grandes contribuyentes.

Al cierre de 2020, el SAT revisó a 892 de los 12 mil grandes contribuyentes registrados. De esos 892 revisados, solamente el 50% fue procesado. Esto significa que la estrategia del SAT de ir por los grandes contribuyentes todavía tiene mucho potencial de recaudación.

El plan maestro

A finales de febrero, Buenrostro, junto al administrador general de grandes contribuyentes de la institución, Antonio Martínez Dagnino, presentó el “Plan Maestro de Operación 2021” frente a los grandes contribuyentes.

El plan maestro de la autoridad fiscal se centra en la implementación y mejora de lo siguiente:

Actos nuevos: repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).

repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). **Actos en proceso:**incentivar la autocorrección en las auditorías en proceso, incluyendo argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento entre la autoridad y los contribuyentes. Se usará intensivamente las herramientas de programación y fiscalización introducidas con las reformas fiscales de los años 2019 y 2020. Además se harán intercambios de información con entidades extranjeras para detectar otras cuentas bancarias.

**Créditos fiscales en recursos de revocación:**la autoridad se propone evitar que el recurso de revocación sea visto por los contribuyentes como una segunda parte de las auditorías, acortando los tiempos para su resolución. Se concentrarán los recursos de revocación en donde sea susceptible lograr la conciliación voluntaria para evitar litigios costosos y prolongados.

**Control de saldos:**se programarán auditorías profundos en los casos en que se haya detectado irregularidades en la dictaminación de saldos a favor en el ISR o el IVA.

**Liquidaciones:**se revisará de forma constante la suficiencia y visibilidad de la garantía de pago otorgada, con la finalidad de garantizar el crédito fiscal determinado.

Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/09/economia/tiene-el-sat-en-la-mira-a-600-grandes-contribuyentes/

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