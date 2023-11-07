Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial llegar a una resolución sobre los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego por más de 25 mil millones de pesos En agosto pasado, el Gobierno federal entró en una intensa pugna con la empresa Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, debido a adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos. Se acusó a Elektra de utilizar recursos legales para evitar el cobro de estas deudas millonarias al fisco, con la ayuda del Poder Judicial. El Ministro de la Corte, Luis María Aguilar, fue señalado por dilatar el caso al detener el expediente por ocho meses para evitar su revisión. Ante esta situación, el Procurador Fiscal y la Secretaria de Gobernación anunciaron la presentación de una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia contra el ministro Aguilar. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se trata de un asunto personal en contra de Salinas Pliego y afirmó que no quitará el dedo del renglón hasta que la Corte actúe.

"Y no quise tratar el caso del juez, quise tratar el caso del Ministro, de los de arriba, porque son los que dan el mal ejemplo. ¿Creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo? Y que conste no es un asunto personal, para nada. Nada más que deben de resolver los Ministros y ya es definitivo, sería como ellos mismos dicen: cosa juzgada. Y no voy a quitar el dedo del renglón, ahí me van a ayudar ustedes a contar cuánto tiempo sin resolver (llevan)."

López Obrador explicó que el caso involucra una suma considerable de 26 mil millones de pesos. Ahora, la responsabilidad recae en los magistrados para resolver este asunto. "Si la empresa tiene razón, que los magistrados lo resuelvan. Si son cuatro juzgados, cada uno son tres magistrados, son 12 los que van a resolver, 12 sobre los 26 mil millones, porque la Corte regresó para que decidan sobre este asunto. A uno le tocó creo que 18 mil millones, a otro 2 mil... entonces ahí es lo que quiero ver cómo andamos", enfatizó el presidente. López Obrador subrayó que ya no hay forma de apelar, siendo esta la última instancia. El tiempo que tome la resolución será crucial para definir el desenlace de este caso fiscal que ha capturado la atención nacional.