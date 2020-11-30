Mediante un juicio contencioso administrativo el TFJA avaló un crédito fiscal a la empresa Hergo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió un juicio contencioso administrativo, con el que avaló un crédito fiscal de alrededor de 3 mil 279 millones de pesos impuesto a la empresa Hergo Soluciones Empresariales, S.A. de C.V por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Adicionalmente, el tribunal determinó que la empresa debe pagar utilidades a sus trabajadores por alrededor de 51 millones de pesos. El juicio número 2867/17-11-01-7/2004/18-S2-08-04, donde la entidad demandada fue la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal “3” del SAT. Este fue promovido por la propia empresa, respecto a los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y el empresarial a tasa única (IETU), así como las correspondientes multas, recargos y actualizaciones. Este crédito fiscal corresponde al ejercicio de 2010, según expuso el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz, de la segunda sección de la sala superior del TFJA. "Entre otras cuestiones, la demandada controvirtió la notificación de la orden de visita y la resolución impugnada, negando que ésta tuviera firma autógrafa, así como la competencia de la autoridad emisora de la orden de visita domiciliaria y de la liquidación, determinando que dichos agravios eran infundados, puesto que la autoridad demandada fundó su competencia, notificó legalmente la orden de visita domiciliaria y la resolución liquidatoria, además de contar con firma autógrafa". TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/procurador-fiscal-defiende-propuesta-de-pena-de-prision-a-subcontratacion-ilegal/

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