La presentadora de origen peruana sigue sin aparecer y para no pisar la cárcel necesita 20 millones de pesos, calculan los abogados. Laura Bozzo sigue sin aparecer y su orden de aprehensión sigue en curso, sin embargo, el abogado Gustavo Herrera comentó que la presentadora necesita pagar una suma millonaria para no pisar la prisión. Como lo mencionamos, la conductora fue vinculada a prisión preventiva, por la defraudación fiscal de 13 millones de pesos. La presentadora es acusada del delito fiscal conocido como depositaria infiel, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse. Gustavo Herrera considera que Bozzo podría librar la cárcel si realiza el pago de 13 millones de pesos más multas, intereses y actualizaciones, lo que equivale a un total de entre 17 y 20 millones de pesos. Además de este monto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe de otorgarle el perdón para no ir a prisión.

Otro delito a la lista

El abogado Herrera comenta que la presentadora enfrenta un delito más, ya que no notificó al SAT su cambio de domicilio, esto considerado como un delito también. “El Código Fiscal, en el 112, otra fracción, habla de que incurres en una conducta delictiva cuando iniciado un procedimiento de revisión, una auditoria, un procedimiento administrativo de ejecución fiscal, o cuando te cierran el acta y te notifican el monto del crédito, no das el aviso correspondiente de cambio de domicilio al SAT. Eso es un delito fiscal”. Además de esto, su situación empeora ya que cuenta con una ficha roja de la interpol para localizarla en más de 170 países, la presentadora es considerada una prófuga de la justicia. Con información de Nvinoticias https://www.nvinoticias.com/nota/196353/empeora-caso-de-laura-bozzo-necesita-casi-20-mdp-para-evadir-la-carcel

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