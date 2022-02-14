La nueva versión de la factura electrónica tiene cambios como la obligatoriedad del nombre y domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a través de un comunicado que los contribuyentes podrán facturar hasta el 30 de abril, con la factura electrónica 3.3 de 2021, y la nueva versión 4.0. La expedición de la nueva versión entró en vigor desde el primero de enero de 2022, sin embargo, los primeros 4 meses fueron fijados como periodo de convivencia entre ambas versiones. Además, cabe recordar que los cambios más importantes en la versión 4.0 de la factura electrónica, son la obligatoriedad del nombre y domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor. Por ello, la autoridad fiscal otorgó un periodo de transición hasta el 30 de abril para utilizar ambas versiones de facturación con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades para la emisión de facturas o recibos de nómina.

Cambios en recibos de nómina

De acuerdo con el comunicado, en el caso de los recibos de nómina, los trabajadores deberán proporcionar a su empleador su RFC, nombre completo, así como el código postal de su domicilio fiscal registrados ante el SAT. Es importante resaltar que, en el caso de los recibos de nómina, los trabajadores pueden consultar sus datos fiscales en lo que comúnmente se conoce como Constancias de RFC (Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal). Estas pueden ser tramitadas con Contraseña o e.firma (firma electrónica) en las siguientes páginas:

En caso de no contar con estos medios de autenticación, podrán solicitarlos a través de SAT ID en: https://satid.sat.gob.mx o en la app gratuita del mismo nombre; recibirán una respuesta en los cinco días hábiles posteriores a su solicitud. Para dudas o aclaraciones, los contribuyentes podrán ingresar al minisitio de Factura: http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/default.htm; recibir orientación fiscal en las oficinas del SAT previa cita o llamar a MarcaSAT 55 6272 2778 de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:40 horas.