El Anexo 16-A se integra de instructivos, formatos y cuestionarios para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales. El 4 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó...

El Anexo 16-A se integra de instructivos, formatos y cuestionarios para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales. El 4 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó el Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Se trata de un documento de mil 5 páginas publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que se integra de lo siguiente:

1. Los instructivos de integración y de características

Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 2020, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 (SIPRED’2020).

Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 2020, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 (SIPRED’2020).

2. Los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de crédito (bancos), por el ejercicio fiscal del 2020. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2020. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2020. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2020. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, por el ejercicio fiscal del 2020. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades integradoras e integradas, por el ejercicio fiscal del 2020. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable al Banco de México, por el ejercicio fiscal del 2020.

3. Los cuestionarios relativos a la revisión efectuada por el contador público, por el ejercicio fiscal del 2020, utilizando el sistema de presentación del dictamen 2020 (SIPRED’2020), aplicable a los tipos de dictámenes que se mencionan

Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público).

Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público).

Puedes ver el Anexo 16-A de la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 4 de febrero de 2021.

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