También crecieron en 54% los créditos fiscales de otros contribuyentes. Durante el primer semestre del año, los créditos fiscales de los grandes contribuyentes llegaron a 370 mil millones de pesos;...

También crecieron en 54% los créditos fiscales de otros contribuyentes. Durante el primer semestre del año, los créditos fiscales de los grandes contribuyentes llegaron a 370 mil millones de pesos; esto representa un aumento de 45% frente al mismo periodo de 2020. En el mismo periodo, los adeudos de otros contribuyentes también crecieron 54.8%. En este rubro los adeudos alcanzaron los 982 mil millones de pesos. En este periodo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiguió un billón 353 mil 282 millones de pesos en créditos fiscales. Estos incluyen conceptos como sanciones, auditorías, recargos, etc. De ese total, el 80% pertenece a personas morales. Como señala La Jornada, estos son los sectores con más créditos fiscales:

196 mil millones de pesos en el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos .

188 mil millones de pesos en comercio al por mayor.

150 mil millones de pesos en construcción.

Sin embargo, también aumentaron los créditos controvertidos. El 36% de los créditos detectados por el SAT pueden ser recuperados; esta cifra se redujo del 42% del año pasado.Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/11/economia/se-dispara-la-deuda-de-los-contribuyentes-con-el-fisco/

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