La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 tiene contemplados captar recursos por 7.1 billones. Para 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que los ingresos presupuestarios, la venta de hidrocarburos y sus derivados, llegarán a 7 billones 88,250 millones de pesos, una cifra superior a la de 2021. De esta cantidad, más de la mitad serán ingresos que se obtengan a través del pago de impuestos de los contribuyentes. En total, 55.6% de los ingresos serán tributarios, mientras que los restantes provendrán de otras fuentes de recursos, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). El organismo informó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) prevé una recaudación histórica el próximo año de 3 billones 944,520 millones de pesos. El monto es el más grande que se ha propuesto en una Ley de Ingresos de la Federación (LIF), y es 13% mayor a lo aprobado por los legisladores para 2021, de 3 billones 533,031 millones de pesos. A través del programa de “vigilancia profunda'', el SAT orientará a los contribuyentes para rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias detectadas entre los datos manifestados en sus declaraciones y la información contenida en las bases de datos institucionales. Dicho programa tiene como finalidad sugerir al pagador de impuestos la aclaración y/o corrección de su situación fiscal. Por lo cual, el contribuyente puede asistir acompañado de su asesor y, de ser necesario, solicitar la designación de un observador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Así funcionará

Para lograr la meta de recaudación en 2022, el SAT perseguirá los delitos fiscales que buscan evitar el pago de impuestos y se enfocará en endurecer la fiscalización. Por esto, especialistas del IMCP recomiendan a los contribuyentes tener todo en orden, para evitar sanciones como la cancelación de su sello fiscal. “La autoridad apuesta a revisiones más eficientes a través de medios electrónicos, por lo que los contadores públicos debemos asesorar a los contribuyentes para evitarles multas”, afirmó Laura Grajeda, presidenta del IMCP, en entrevista con El Financiero. Por otra parte, la Miscelánea Fiscal 2022 incluye el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico), en este esquema los contribuyentes pagarán el IVA completo, y se eliminan los beneficios que brinda a los contribuyentes el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), aunque las tasas efectivas de pago son más bajas.

El pronóstico para 2022

De acuerdo con datos del IMCP, la mayor fuente ingresos tributarios provendrá del Impuesto sobre la Renta (ISR) donde se prevén ingresos por 2 billones 73,493 millones de pesos. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se pretende obtener recursos por 1 billón 213,777 millones de pesos. En cuanto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) el monto esperado es de 505,238 millones de pesos. Finalmente, para el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se espera una recaudación de 12,113 millones de pesos y para los impuestos al comercio exterior la cifra esperada es de 72,939 millones. Con información de El Financiero y el IMCP https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/18/pronostican-mas-revisiones-del-sat-para-lograr-mayor-recaudacion-en-2022/ https://imcp.org.mx/boletin-conferencia-de-prensa-septiembre-2021/

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