De acuerdo con Carlos Romero Aranda, el aumento corresponde a lo que las empresas dejaron de pagar por evasión fiscal antes de la reforma. Esta semana tuvo lugar la conferencia Implementación de la...

De acuerdo con Carlos Romero Aranda, el aumento corresponde a lo que las empresas dejaron de pagar por evasión fiscal antes de la reforma. Esta semana tuvo lugar la conferencia Implementación de las reformas de outsourcing. Durante su participación, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, explicó cómo la reforma a la subcontratación aumentará los costos operativos de las empresas. De acuerdo con el funcionario, los esquemas ilegales de outsourcingprovocaron una evasión fiscal y de cuotas patronales. Se estima que lo perdido alcanza los 270 mil millones de pesos:

250 mil millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta.

20 mil millones de pesos en cuotas del IMSS.

Lo que debían pagar

En la conferencia, Romero Aranda dijo que las nuevas reglas aumentarán en cerca de 25% los costos operativos de las empresas que utilicen la subcontratación. El funcionario también dijo que este es el monto que las empresas evasoras dejaron de pagar antes de la reforma. Así, de acuerdo con Romero Aranda, los aumentos no vienen directamente de la reforma; en realidad, es lo que las empresas estaban obligadas a pagar.

¿Cuánto espera recaudar Hacienda?

A inicios de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que estimaba una recaudación de 9 mil 500 millones de pesos por la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Dicha cantidad fue calculada en el estudio Prácticas de evasión del ISR en sueldos y salarios. El documento fue elaborado para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se publicó en enero de 2020. En el estudio se calculó el monto de evasión fiscal realizada a través de la subcontratación. Dicha cantidad es la está utilizando de piso la SHCP, para calcular la recaudación aproximada que se podría generar con la reforma al outsourcing. Con información de El Economista y La Jornada https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-de-outsourcing-elevara-25-el-costo-de-operacion-para-las-empresas-20210603-0069.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/04/economia/outsourcing-genero-un-boquete-de-250-mil-mdp-reporta-procurador-fiscal/

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.