El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas Para tratar de disminuir el rezago de citas presenciales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente anunció que pondrá en operación algo llamado Oficina Móvil. Se trata de una estrategia que acerca servicios y trámites del SAT a zonas lejanas de las oficinas de atención al contribuyente. Para atender a los contribuyentes, el SAT tiene Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC), ubicadas en diversas ciudades de México. Y con la estrategia de la Oficina Móvil, la autoridad fiscal lleva unidades móviles que ofrecen servicios tributarios destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.

Lugares para Oficina Móvil

La autoridad fiscal indicó que en un primer momento se visitarán las entidades de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz para atender personas físicas, principalmente. En una segunda etapa se visitará Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Tijuana, Ciudad Juárez y Ciudad de México para la atención, preferentemente, de personas morales.

Unidades móviles del SAT

De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, las oficinas o unidades móviles del SAT son para hacer ciertos trámites nada más. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que el SAT tiene unidades móviles. Pero aclaró que no son como una Administración Desconcentrada, en donde los contribuyentes pueden encontrar todas las áreas, como las de recaudación, servicios al contribuyente, auditoría, etcétera. La especialista explicó que en estas unidades solamente se lleva a cabo la tramitología que permite la movilidad, a través de los sistemas y las bases institucionales del SAT. Sin embargo, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que la estrategia de la Oficina Móvil ayudará a tener un poco más de ampliación para el tema de atención a los contribuyentes y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.