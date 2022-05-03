El aumento en los ingresos por ISR se debe a la recepción de pagos definitivos de este impuesto correspondientes al año anterior, el buen desempeño del empleo y el fortalecimiento del marco tributario. De enero a marzo de este año, los ingresos tributarios tuvieron un avance de 1.9 por ciento anual real, impulsados por el incremento de 13.5 por ciento en la recaudación de impuesto sobre la renta (ISR). De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , en el primer trimestre del año la recaudación por ISR fue de 708 mil 101 millones de pesos, 84 mil 134 millones más que en el mismo lapso de 2021. La dependencia atribuyó el incremento en los ingresos por ISR a tres factores: la recepción de pagos definitivos de este impuesto correspondientes al año anterior, el buen desempeño del empleo y el fortalecimiento del marco tributario.

Fuerte recaudación de ISR

De acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de enero de 2022, la captación del ISR registró un aumento de 10.5 por ciento, al contabilizar 213 mil 533.4 millones de pesos. Hacienda informó que los ingresos por ISR directo se ubicaron en 6 mil 763.1 millones de pesos por encima de lo presupuestado. En el informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció el trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “La dependencia adoptó varias medidas que incluían inspecciones tributarias centradas en la evasión y la elusión, lo que contribuyó a aumentar en 1.6 puntos porcentuales la recaudación tributaria” expuso. México fue el segundo país de América Latina y el Caribe con un mayor incremento en recaudación tributaria dado que pasó de 16.3% en el 2019 a 17.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020, a pesar de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con la OCDE. Por otra parte, el informe también reveló que en México hay una evasión fiscal en el ISR en personas físicas con actividad empresarial, pues se informó que la pérdida recaudatoria es casi cinco veces superior que la de los asalariados. La OCDE retomó datos de otros estudios realizados sobre la evasión de impuestos y mostró que en México la evasión del ISR en personas físicas es de 18.7%, equivalente a pérdidas de ingresos tributarios de 0.8% del PIB.