La fecha límite que las personas físicas tienen para presentar la declaración anual es el 2 de mayo próximo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento con las...

La fecha límite que las personas físicas tienen para presentar la declaración anual es el 2 de mayo próximo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento con las preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2022. El documento tiene como finalidad orientar a los contribuyentes sobre las dudas frecuentes que se pueden presentar. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo. Entre las preguntas y respuestas que publicó la autoridad fiscal se encuentran las siguientes:

¿Cómo presento una declaración complementaria de tipo "Dejar sin efecto declaración" del ejercicio por defunción?

Si presentaste declaraciones por defunción en uno o varios ejercicios, identifica en cual vas a presentar la declaración de dejar sin efectos, da clic en "Presentar declaración" y en la sección "Perfil del contribuyente" selecciona el ejercicio a declarar, después “Del ejercicio por defunción”, así como el "Tipo de declaración" "Complementaria" y "Tipo de complementaria" "Dejar sin efecto declaración" y posteriormente realizar el cumplimiento correcto de tu declaración anual.

¿La información se encontrará precargada en la declaración anual?

Para la Declaración Anual 2022, el aplicativo considera todos los ingresos reportados con la información de tus facturas de ingresos, egresos, retenciones, información proporcionada por terceros y la obtenida a través de la presentación de pagos provisionales, según corresponda, y precisar que en caso de que necesites corregir la información prellenada de pagos provisionales, es necesario que presentes una declaración complementaria por el periodo que requieras modificar para que el aplicativo realice el prellenado de dicha información.

¿Qué información se debe de colocar en los pagos provisionales en la Declaración Anual?

Verifica que la información contenida en este campo corresponda al total de los pagos efectivamente realizados por concepto de ISR a cargo en las declaraciones provisionales, si requieres modificar la información, presenta las declaraciones complementarias de los periodos correspondientes. (Imagen: El Contribuyente)

Si no concluí el envío de mi declaración, ¿puedo continuar con el formulario no concluido o debo iniciar uno nuevo?

Puedes utilizar el formulario no concluido; cuentas con un plazo de 30 días posteriores a la última modificación que realizaste para concluir, eliminar o enviar la declaración; transcurrido el plazo, solo observarás tu declaración únicamente con la información prellenada.

¿Cómo corrijo mi declaración anual, si la presenté seleccionando un régimen incorrecto?

Presenta una declaración complementaria de modificación y en el “Perfil del contribuyente” selecciona el régimen a declarar y procede a presentar tu declaración. Puedes descargar el documento con las preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas 2022 aquí / Fecha de publicación: marzo de 2023.