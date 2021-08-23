Empresas han contratado a 60% de empleados que tenían por outsourcing. Las empresas tienen hasta el 1 de septiembre para absorber a los trabajadores que empleaban a través de esquemas de outsourcin...

Empresas han contratado a 60% de empleados que tenían por outsourcing. Las empresas tienen hasta el 1 de septiembre para absorber a los trabajadores que empleaban a través de esquemas de outsourcing, transfiriéndolos a la nómina central, así como para terminar su registro en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

Poco más de la mitad ya ha salido del outsourcing

En entrevista con Reforma, María Luisa Rocha, directora regional de Operaciones de Manpower Group México, dijo que el 60% de trabajadores ha sido absorbido por las empresas. Con la reforma, los trabajadores contaban con dos opciones: ser contratados directamente por la empresa, o ser contratados por un prestador de servicios especializados. De acuerdo con Rocha, el 40% restante perdió su empleo porque las empresas prefirieron recurrir a un prestador de servicios especializados. Para la gran mayoría de trabajadores absorbidos, esto ha significado un aumento salarial. De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, estos son los incrementos que se han visto:

50% de los trabajadores tuvieron un aumento salarial mayor o igual a 10%.

27% de los trabajadores tuvieron un aumento menor a 10%.

0.1% de los salarios permanecieron sin cambios.

El IMSS encontró que 23% de los trabajadores tuvieron un decremento salarial desde que fueron absorbidos en la nómina. Además del recorte salarial, a estos 575 mil trabajadores también les hicieron una disminución de prima de riesgos de trabajo.

De acuerdo con la funcionaria, el IMSS investigará a las empresas que recortaron el salario de los trabajadores. Con información de Reforma https://www.reforma.com/absorben-apenas-60-del-empleo-en-outsourcing/gr/

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