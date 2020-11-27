De acuerdo con Buenrostro, despachos contables coludidos con personal del SAT llevaron a cabo un boicot del sistema de citas.

De acuerdo con Buenrostro, despachos contables coludidos con personal del SAT llevaron a cabo un boicot del sistema de citas.

Durante la conferencia mañanera de hoy, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que se detectaron “robots” que han boicoteado el sistema de citas del fisco.

Al parecer, estos bots pertenecen a despachos contables. De acuerdo con Buenrostro, acaparaban todas las citas con el SAT; después, las vendían. Obviamente, como asegura la titular, los despachos estaban coludidos con personal del fisco.

“El tema de saturación de citas, el fuerte fue hace como dos meses, lo que detectamos es que estaban metiendo robots, sobre todo despachos contables, atrapando todas las citas y luego ellos mismos las vendían y estaban coludidos obviamente con funcionarios del SAT, se identificaron qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran, se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots.”

Hay que recordar que durante los últimos meses, la escasez de citas con el fisco ha sido un problema grave. Debido a la pandemia de COVID-19, el SAT no concedió citas presenciales durante algún tiempo. Debido a la falta de atención, había contribuyentes que no podían ni darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Esta semana, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jaime Morales, señala que meses después de iniciada la pandemia, y reanudadas las citas presenciales, la saturación de citas persiste.

En el portal del SAT se pueden hacer toda clase de trámites. No obstante, hay algunos trámites que únicamente se pueden hacer presenciales, como la renovación de la firma electrónica o la inscripción de una empresa ante el RFC.

Más de un boicot

Además de esto, Buenrostro dijo que se detectó un segundo boicot, esta vez en el sistema telefónico para pedir citas.

El SAT recientemente terminó un contrato con una empresa de call center; de acuerdo con Buenrostro, los precios de esta empresa eran “abusivos”. Según la funcionaria, la compañía ha estado bloqueando los números telefónicos, lo que provoca que se saturen las llamadas.

“También se cambió el call center. Teníamos un despacho que era muy abusivo, nos estaba cobrando tarifas como si estuviéramos en los 80, cuando ya los medios electrónicos son muy baratos, entonces se terminó el contrato, no lo renovamos y hemos detectado que esta, muy probablemente esta empresa u otra, porque han estado bloqueando los números de teléfono que tenemos identificados, un par de conmutadores, que son los que saturan las llamadas telefónicas.”

Por el momento, el SAT no ha podido solucionar el problema. Por esto, Buenrostro pidió a los contribuyentes que utilicen otros medios como el correo electrónico para agendar sus citas.

Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/denuncia-sat-boicot-a-sistema-de-citas-y-llamadas/gr/ar2079047?md5=6d02f177fbe583763522366b63cbbada&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-acusa-que-hay-boicot-en-sistema-para-pedir-citas

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.