La nueva aerolínea estatal volará a precios asequibles desde Santa Lucía y el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo en Tulum La industria aérea de México se prepara para un nuevo capítulo con la introdu...

La nueva aerolínea estatal volará a precios asequibles desde Santa Lucía y el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo en Tulum La industria aérea de México se prepara para un nuevo capítulo con la introducción de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación. Esta nueva aerolínea es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno mexicano y ex empleados de la desaparecida Mexicana de Aviación, promete revitalizar el sector al ofrecer vuelos asequibles y una amplia red de rutas desde los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles (AIFA) y Felipe Carrillo Puerto en Tulum.

Detalles clave de la nueva aerolínea

La nueva aerolínea estatal anunció una inversión de 815 millones de pesos en la adquisición de la marca y un adicional de 4 mil millones de pesos para su puesta en marcha. La flota inaugural constará de 10 aviones Boeing 737-800, que serán arrendados. Con una capacidad para 180 pasajeros y tarifas un 18% a 20% más bajas que las aerolíneas tradicionales, la nueva Mexicana de Aviación buscará "democratizar" los viajes aéreos, señalaron las autoridades federales.

Nuevos destinos estratégicos

La nueva Mexicana de Aviación ofrecerá 20 rutas esenciales que conectarán diversos destinos en todo México, proporcionando una nueva opción para los viajeros. Los nuevos destinos incluyen:

Destinos de la nueva aerolínea Mexicana de Aviación

Cancún Monterrey Guadalajara Tijuana Campeche Chetumal Mérida Puerto Vallarta Ixtapa Zihuatanejo Cozumel Los Cabos Hermosillo Ciudad Juárez Villahermosa Huatulco Oaxaca Acapulco Mazatlán La Paz León

Volarán en diciembre

La aerolínea tiene planes ambiciosos para el futuro, incluyendo la posibilidad de expandir sus operaciones a destinos regionales como Apodaca, Tulum, Ciudad Ixtepec, Ciudad Victoria y otros. No obstante, se enfocará en asegurar que los aeropuertos tengan la infraestructura adecuada para recibir las aeronaves más grandes que operará. La inversión inicial de 4 mil millones de pesos señala el compromiso del proyecto. Se espera que la aerolínea inicie operaciones en diciembre de este año, aunque aún se están definiendo las primeras rutas. Durante la presentación de la nueva Mexicana de Aviación, autoridades federales anunciaron que esta aerolínea no solo cambiará la forma en que los mexicanos viajan, sino que también contribuirá al desarrollo económico del país. Al generar empleos directos y fomentar la competencia en el sector de la aviación.