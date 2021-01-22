Los asalariados que presenten su declaración anual, y cuyos CFDI contengan errores u omisiones, pueden presentar problemas. Por ello, deben de corregir sus comprobantes de nómina. Al igual que otros años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó una facilidad para corregir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina.

En la Miscelánea Fiscal 2021 está incluida de nueva cuenta la regla 2.7.5.7., que permite corregir hasta el mes de febrero los comprobantes de nómina que tengan errores u omisiones. El nuevo comprobante debe emitirse a más tardar el 28 de febrero de 2021 y cancelarse los comprobantes a sustituir. Los CFDI corregidos se considerarán emitidos en el ejercicio fiscal 2020 siempre que reflejen como fecha de pago el día correspondiente de 2020 que se hizo el egreso asociado al comprobante. A continuación transcribimos la regla 2.7.5.7. textualmente.

Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2020 2.7.5.7. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último párrafo del CFF; 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99, fracción III de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2020 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2021 y se cancelen los comprobantes que sustituyen. El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2020 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente a 2020 en que se realizó el pago asociado al comprobante. La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que, en su caso, procedan. CFF 29, LISR 27, 98, 99, RCFF 39

¿Por qué corregir los CFDI de nómina?

Las personas asalariadas que presenten su declaración anual de personas físicas y hagan uso de la declaración prellenada, pueden encontrar errores en su declaración anual. Estos trabajadores pueden tener problemas, como que estén inscritos como ingresos gravados; ingresos que en realidad estén exentos de impuestos. Si vas a hacer tu declaración anual y quieres salir de la duda, es recomendable que visites el visor de nómina del SAT. Con tu clave del registro federal de contribuyentes (RFC) y tu contraseña podrás revisar si hay alguna discrepancia. Para entrar al visor de nómina del SAT, haz clic en esta liga.

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