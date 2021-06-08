Aunque hubo despidos masivos en el sector, el programa piloto del IMSS tuvo buenos resultados. Entre abril de 2019 y noviembre de 2020, 57 mil trabajadoras del hogar se dieron de alta en el programa piloto de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, otras 30 mil se dieron de baja, por lo que solamente 27 mil trabajadoras estaban aseguradas al cierre de 2020. Esto significa que el 1% de las 2.5 millones de trabajadoras del hogar en el país están afiliadas al IMSS. Actualmente, los patrones no están obligados a incorporar a las trabajadoras del hogar al IMSS. El programa piloto de afiliación está en la segunda fase, y es de carácter voluntario, por lo que solamente depende de si los patrones quieren hacerlo o no. Sin embargo, el número de trabajadoras afiliadas ha crecido. Como reporta Animal Político, en diciembre de 2019, había 15 mil trabajadoras inscritas. Un año más tarde, en diciembre de 2020, había 26 mil; es decir, un aumento de 11 mil ó de 76% que se dio durante la pandemia. Recientemente, el IMSS reveló los datos del programa a abril de 2021. En un año, el registro de trabajadoras aumentó en 84%. El IMSS también dijo que la cifra actual de aseguramiento es ocho veces superior que en el esquema anterior.

Despidos masivos en la pandemia

Sin embargo, estos resultados son solamente del programa piloto. Como reporta Reforma, por lo menos 300 mil trabajadoras del hogar fueron despedidas durante la pandemia. Esto las convierte en uno de los grupos más afectados. Según datos del INEGI, en el primer trimestre de 2021, 1.4% de las trabajadoras tenía un contrato. En cambio, en el mismo periodo de 2020, el 2.4% estaba contratado. Además, en muchos casos, las que están contratadas están en pobreza laboral. En el primer trimestre de este año, el 14.2% se encontraba en esta situación; esto es un aumento de 2.1% frente al mismo periodo de 2020. Aquí puedes leer más sobre el programa piloto del IMSS. Con información de Reforma y Animal Político https://www.reforma.com/destacan-afiliacion-de-empleadas-del-hogar/ar2198475?v=2 htps://www.animalpolitico.com/2021/02/afiliacion-trabajadoras-del-hogar-imss-pandemia/

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