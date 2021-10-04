Del 4 al 15 de octubre las conferencias y actividades estarán disponibles en diferentes plataformas digitales. Impulsada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y diversas instituciones financieras tanto públicas, privadas, sociales y educativas hoy inició la Semana Nacional de Educación Financiera, que se desarrollará hasta el 15 de octubre. Bajo el lema "Cartera cuidada, corazón contento", con cuatro premisas esta edición busca aumentar el interés en la sociedad mexicana en los conocimientos en materia de finanzas personales. Debido a las condiciones de la pandemia de Covid-19, este año las actividades de la Semana volverán a ser digitales y partir de hoy estarán disponibles conferencias, videos, actividades como juegos o dinámicas, materiales educativos e infografías sobre temas como el ahorro, seguros, buró de crédito, prevención de fraudes, inversión, presupuesto, crédito, retiro, psicofinanzas, fintech, y muchos más. Aunque es abierto al público general, tienen diferentes categorías divididas en: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, pymes y mexicanos en el exterior. Todo esto con la finalidad de tener mayor certeza en los temas del interesado y que estos sean atractivos acorde a su edad. La Semana tendrá más de 240 conferencistas con expertos en finanzas de diferentes instituciones, puedes consultar sus perfiles en la siguiente liga: https://eduweb.condusef.gob.mx/snef/contenido/conferencistas.html e identificar los temas que más te interesen. Si te interesa entrar a las conferencias, revisa la programación en el siguiente enlace: https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/contenido/agenda.html los horarios varían acorde al día, por lo tanto, habrá conferencias que se repitan a lo largo de la semana.