El organismo dirigido por Agustín Carstens advierte sobre la necesidad de políticas fiscales más estrictas y el aumento de las tasas de interés como una prueba para la estabilidad económica El Banco de Pagos Internacionales (BPI), dirigido por Agustín Carstens, emitió una alerta a nivel global, indicando que los gobiernos deben tomar medidas para subir impuestos o reducir el gasto público con el fin de ayudar a los bancos centrales a controlar la inflación y mitigar el riesgo de una crisis financiera. Según el BPI, los gobiernos están desafiando los límites de la estabilidad al mantener políticas fiscales laxas mientras la inflación continúa alta y las tasas de interés se incrementan rápidamente. Agustín Guillermo Carstens Carstens, director del BPI, resaltó que aunque la inflación está disminuyendo en la mayoría de los países, abordar los últimos desafíos es crucial. Carstens enfatizó la importancia de mantener la estabilidad de precios y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Riesgo de crisis financiera

En su informe anual, el BPI señaló que la consolidación fiscal proporcionaría un apoyo crucial en la lucha contra la inflación y reduciría la necesidad de que la política monetaria mantenga tasas de interés más altas durante un perIodo prolongado, disminuyendo así el riesgo de inestabilidad financiera. A medida que las tasas de interés aumentan, los riesgos de una crisis financiera se vuelven significativos. Sin embargo, el BPI también destacó que estos riesgos podrían mitigarse si los gobiernos adoptan políticas fiscales más estrictas para aliviar la presión sobre las tasas de interés, fortaleciendo así las finanzas públicas de los países. La institución advirtió que las tasas de interés elevadas ya han provocado importantes turbulencias financieras, citando ejemplos como la crisis de los bonos del gobierno y los fondos de pensiones en el Reino Unido el año pasado, así como la quiebra de bancos regionales en Estados Unidos y Credit Suisse esta primavera. El BPI también subrayó la importancia de evitar depender exclusivamente de estímulos económicos para resolver todos los problemas sociales. Los bancos centrales han mantenido las tasas de interés demasiado bajas durante mucho tiempo, incluso cuando la inflación se encontraba por debajo del objetivo, lo que ha llevado al sector privado a acumular deuda y ha aumentado las vulnerabilidades del sector financiero. El informe del BPI recomienda que una vez que se restablezca la estabilidad de precios, la política monetaria podría ser más tolerante con desviaciones moderadas pero persistentes de la inflación con respecto a los objetivos establecidos.