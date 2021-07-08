EL TFJA determinó que el contribuyente se encuentra obligado a aportar la documentación idónea para demostrar los traspasos entre sus cuentas bancarias. El Código Fiscal de la Federación (CFF) esta...

EL TFJA determinó que el contribuyente se encuentra obligado a aportar la documentación idónea para demostrar los traspasos entre sus cuentas bancarias. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales están facultadas para presumir como ingresos acumulables y valor de actos o actividades omitidos, los depósitos efectuados en cuentas bancarias del contribuyente. Pero sólo de los que no se encuentren registrados en su contabilidad. Ya sea porque no se haya realizado el asiento contable respectivo o porque carece del soporte documental idóneo [CFF 59, fracción III].

Traspasos entre sus cuentas bancarias

Tomando en cuenta lo anterior, una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) establece que si el contribuyente impugna la determinación presuntiva de la autoridad fiscalizadora, argumentando que los depósitos en sus cuentas bancarias constituyen un traspaso entre sus cuentas propias, entonces se encuentra obligado a aportar la documentación idónea.

Documentos que tiene que presentar el contribuyente

La tesis indica que entre los documentos que tiene que presentar el contribuyente se encuentran los siguientes:

Los estados de cuenta.

Papeles de trabajo.

Copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde proviene el depósito, forma de pago, el número de cheque o reporte de transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre.

El contribuyente tiene que ofrecer una prueba pericial contable

Adicionalmente, el contribuyente tiene que ofrecer una prueba pericial contable, para verificar lo siguiente:

El registro de cada operación.

La correspondencia de cantidades entre sus cuentas.

Que no se incrementó su patrimonio.

De acuerdo con la tesis de jurisprudencia, esto lo debe hacer el contribuyente para demostrar que dichos depósitos y registros contables provienen de un concepto distinto al determinado por la autoridad fiscal. La tesis de jurisprudencia fue aprobada por acuerdo de la Sala Superior del TFJA, en una sesión pública celebrada a distancia el 23 de abril de 2021. Puedes revisar la tesis aquí / Páginas: 22 a la 25 / Criterio de búsqueda: Traspasos entre cuentas bancarias / Clave: VIII-J-2aS-115 / Publicación: 25 de junio de 2021.

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