Estas facilidades son aplicables a los contribuyentes de los sectores primario y de autotransporte de carga y de pasajerosEl 3 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publi...

Estas facilidades son aplicables a los contribuyentes de los sectores primario y de autotransporte de carga y de pasajerosEl 3 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una Resolución de facilidades administrativas para los contribuyentes de los sectores que en la misma se señalan para 2023. Se trata de facilidades aplicables a los contribuyentes de los sectores primario y de autotransporte de carga y de pasajeros. Específicamente, las facilidades son para los contribuyentes de los siguientes sectores:

Sector Primario.

Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal.

Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo.

Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano.

La resolución otorga facilidades administrativas y de comprobación, para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de dichos contribuyentes. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 3 de marzo de 2023.