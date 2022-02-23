La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recientemente amplió el plazo para que los docentes tramiten su constancia. El pasado lunes, docentes con plaza federal hicieron largas filas en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el Estado de Tlaxcala, para tramitar su Constancia de Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal (CIF). Los trabajadores de la educación señalaron que el documento fue solicitado por la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) como una condicionante para liberarles el pago de la quinta quincena de este año. Sin embargo, esta situación ha generado inconformidades entre los profesores, ya que señalan que fueron notificados de última hora, de acuerdo con una nota publicada en La Jornada de Oriente.

USET amplía plazo para que docentes tramiten su constancia de situación fiscal

En un comunicado, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) informó que amplió el plazo hasta el próximo 24 de febrero de 2022 para dar cumplimento en la entrega de la información requerida. Asimismo, recordó que la constancia de situación fiscal que emite el SAT, se puede tramitar a través del sitio web satid.sat.gob.mx o bien, a través del portal www.sat.gob.mx con la firma electrónica o contraseña, por lo cual, advirtió que no se justifica la ausencia de los trabajadores de sus centros de trabajo. “Los datos solicitados son aquellos que cada trabajador tiene dado de alta ante el SAT y que se encuentran en la constancia de situación fiscal más reciente con que cuenten o en su caso en la que tengan disponible, siempre y cuando, no se hayan modificado dichos datos ante el Servicio de Administración Tributaria”, concluyó. Con información de La Jornada de Oriente y El Sol de Tlaxcala.