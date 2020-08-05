Banxico estima que durante la nueva normalidad, los pagos a través del sistema de CoDi adquirirán mayor popularidad Miguel Díaz, director general de sistemas de pagos e infraestructuras de mercados del Banco de México (Banxico), explicó en entrevista con el diario Excélsior que con la nueva normalidad sería recomendable que el sistema CoDi sea mayormente adoptado entre los consumidores, ya que este respeta la sana distancia al momento de realizar una compra. El sistema funciona a través de un código QR que permite transferencias monetarias por medio de un teléfono móvil, en conjunto con la banca electrónica de una entidad financiera. El experto añadió que durante 2019 los usuarios de instituciones financieras habilitaron alrededor de 3 millones 899 mil cuentas. Díaz dijo que, “creemos que ante la necesidad de evitar que el dinero pase de mano en mano, hacia finales de año tendremos cerca de cinco millones de cuentas efectivas”. Argumentó que los negocios han tenido que adaptarse al marco de la actual emergencia sanitaria, por lo que la institución que representa considera que este sistema será ideal ante la necesidad de ofrecer un medio de pago que permita a los clientes sentirse seguros a la hora de realizar compras. Informó que actualmente Chedraui y La Comer están aceptando este método de pago dentro de sus sucursales, y que 150 empresas están interesadas en integrarse a la plataforma. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/el-sat-publico-los-anexos-1-a-14-15-17-y-23-de-la-2a-rmrmf-para-2020/ La información operativa de CoDi indicó que al cierre de julio, 201 mil 579 cuentas han realizado al menos un pago, en tanto que 173 mil 231 han efectuado al menos un cobro bajo este sistema. Las propias estadísticas del Banco de México indicaron que se han realizado 2 mil 201 operaciones cada día hábil y mil 276 durante los fines de semana, dando un total de 591 mil 800 transacciones con CoDi. El monto promedio por cada transacción es alrededor de 952 pesos, por lo que a la fecha las operaciones efectuadas sumaron 563.6 millones de pesos.

¿Qué necesitas para pagar con CoDi?

Para poder utilizar este sistema de pago necesitas:

Un dispositivo móvil. Una cuenta bancaria con alguna institución financiera. Una aplicación para generar mensajes de cobro, mejor conocida como banca móvil de la institución bancaria a la que pertenezcas, o en su defecto, podrás descargar la aplicación CoDi Banxico. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/ex-funcionario-del-sat-ayudo-a-minera-canadiense-en-fraude/

¿Cómo funciona el sistema CoDi?

Estos son los tres sencillos pasos que deberás seguir para efectuar la transacción mediante este sistema de cobro:

El cobrador debe de generar el mensaje de cobro. El pagador recibe dicho mensaje, y acepta el cobro generado. Una vez realizada la transacción, llegará un mensaje de verificación a ambas partes mencionadas con antelación.

Beneficios de usar este sistema

Transferencias rápidas, seguras y eficientes.

No generan comisiones adicionales.

Es de disposición inmediata.

Puedes tener una mayor control de las finanzas.

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