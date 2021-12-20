La asistencia a los contribuyentes se realiza a través de la plataforma Microsoft Teams, el cual es un servicio totalmente gratuito. El Servicio de Atención Tributaria (SAT) implementó la oficina virtual para personas físicas con el objetivo de otorgar asesorías sin salir de casa y con la finalidad de brindar orientación sobre temas fiscales y agilizar los procedimientos. “De acuerdo con las medidas sanitarias para la contención del virus COVID 19 y siguiendo los lineamientos propuestos por el Gobierno de México para proteger la salud de la población, en el SAT mejoramos constantemente nuestros servicios en línea y ahora contamos con una oficina virtual para que realices tus trámites sin salir de casa” informa la dependencia en un sistema de aviso al entrar a su página de citas. Además, destacó a través de su cuenta oficial de Twitter que la asistencia virtual será por medio de Microsoft Teams y resaltó que todos sus servicios son gratuitos. "¿Eres persona física? Con #OficinaVirtualSAT podrás recibir asesoría y orientación en línea sin salir de casa. Genera tu cita para ser atendido a partir de hoy",

¿Cómo acceder a asesorías en línea?

Para realizar una asesoría con el SAT es necesario generar una cita en la pagina: citas.sat.gob.mx Se debe seleccionar la opción "Gestionar tu cita" misma que no genera un costo para el usuario. El portal te pedirá registrar tu RFC y correo electrónico. Al generarse la cita para la asesoría virtual con el SAT se mandará un correo con una liga de acceso a la conferencia. Previo al día de la cita el usuario deberá remitir la "identificación oficial digitalizada y legible al correo [email protected]" Las oficinas se mantendrán cerradas del 20 al 24 de diciembre así como el 31 del mes. Sin embargo estos son los trámites que pueden realizarse en línea:

Cambio de domicilio fiscal.

Actualización de actividades económicas y obligaciones.

Cierre de establecimiento.

Apertura de establecimiento.

Generación y actualización de Contraseña.

Renovación certificado de e.firma.

Revocación de certificado de e.firma.

Solicitud de certificado de sello digital.

Declaraciones provisionales de actividades empresariales.

Declaraciones provisionales servicios profesionales.

Declaraciones provisionales arrendamiento.

Declaraciones bimestrales RIF.

Declaraciones informativas (ISR, IVA, IEPS, donativos, aportaciones).

Declaración anual.

Consulta o aclaración Opinión del cumplimiento.

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