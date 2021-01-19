El SAT enviará a los contribuyentes nueva información a través del Buzón Tributario. Algunos especialistas creen que servirá para presionar en el pago de impuestos. Los cambios aprobados en la Reso...

El SAT enviará a los contribuyentes nueva información a través del Buzón Tributario. Algunos especialistas creen que servirá para presionar en el pago de impuestos. Los cambios aprobados en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 implican nuevas facultades y obligaciones en el uso del Buzón Tributario. Estos cambios tienen que ver con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre la asistencia que las autoridades fiscales proporcionan a los contribuyentes.

Parámetros de la industria

El primero de estos cambios dice que las autoridades deben dar a conocer parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasa efectiva del ISR según el sector o industria al que pertenece el contribuyente. El fisco también podrá implementar un programa de cumplimiento voluntario. Con él, informará a los contribuyentes por el Buzón Tributario si detecta que se alejan de los parámetros mencionados. Esto no se considerará como el inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación. De acuerdo con algunos especialistas, esto ayudará para mantener al contribuyente dentro de los parámetros normales de su industria. En entrevista con Reforma, Pablo Cervantes, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCP), explicó que el SAT mandará el grado de pago de impuestos de cada sector; con esto, presionarán al contribuyente para que cumpla.

Propuestas de pago

Otro cambio importante en este artículo es que el fisco podrá enviar a los contribuyentes la siguiente información para promover la presentación de declaraciones:

Propuestas de pago.

Declaraciones prellenadas.

Comunicados para promover el cumplimento de sus obligaciones fiscales.

Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.

En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que el uso de cartas invitación y otros comunicados sirve para aumentar la recaudación al presionar a los contribuyentes. El problema, según el fiscalista, es que hay riesgo de que la autoridad caiga en el hostigamiento. En ambos casos hay que aclarar que el contribuyente no está obligado a responder. Aunque habilitar el Buzón Tributario es obligatorio, la información que envíe el SAT solamente es para que el contribuyente conozca su situación. Además, ofrece una ventaja, ya que el contribuyente puede atender las dudas y observaciones del SAT a tiempo y evitarse problemas con la autoridad. Con información de Reforma y Lex Latin https://www.reforma.com/fortalecen-vigilancia-con-buzon-fiscal/

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