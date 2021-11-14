De acuerdo con el Inegi, 8 de cada 10 mexicanos ganan menos de 8 mil pesos mensuales Durante octubre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que 14 millones 9...

De acuerdo con el Inegi, 8 de cada 10 mexicanos ganan menos de 8 mil pesos mensuales Durante octubre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que 14 millones 9 mil 186 trabajadores mexicanos percibieron al menos un salario mínimo al mes, lo que representa un incremento de 1.7 puntos en este rango de ingresos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el grupo que cuenta con hasta dos salarios mínimos también mostró un incremento de 0.5 puntos, del cual forman parte 19 millones 727 mil 685 trabajadores.

¿Cómo están los números?

Para finales de octubre, los trabajadores que perciben un salario mínimo al mes integran el 24.9% del total, mientras que quienes ganan hasta dos salarios mínimos representan el 35%, lo que quiere decir que en México 6 de cada 10 trabajadores perciben ingresos mensuales inferiores a 8 mil 502 pesos. El grupo de trabajadores que perciben más de dos o hasta tres salarios mínimos se redujo 1.9 puntos, el grupo que gana más de tres o hasta cinco se redujo 0.3 puntos. Por su parte, en el grupo de los mejores pagados, con más de cinco salarios, la reducción fue de 0.5 puntos. Esto representa que 11 millones 120 mil 832 mexicanos perciben entre 8,503 y 21,255 pesos de manera mensual, en tanto los que ganan más de 21,256 pesos son sólo un millón 243 mil 885 de trabajadores.

Recuperación de empleos

Siguiendo con las cifras del ENOE del INEGI, la participación de la Población Económicamente Activa (PEA) mostró una tasa del 59.4%, lo que representa un aumento de 3.3 millones en relación con el mismo mes de octubre de 2020, para un total de 58.7 millones. De este total, en cuanto a género, 76.3% son hombres y 44.2% son mujeres. Este aumento de trabajadores se encuentra en los sectores de servicios con 42.9% del total, seguido de sector de comercio con 19.8% y la industria manufacturera con 15.9%.

¿Cuánto necesito para vivir?

Dependiendo de la localidad en la que habites los costos de los alimentos o servicios pueden variar, sin embrago, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el aproximado que necesitas para solventar algunos gastos básicos son:

Canasta de alimentos

En zona rural, la canasta de alimentos se encuentra en promedio de mil 419 pesos mensuales por persona.

En zona urbana está en aproximadamente mil 951 pesos por persona de manera mensual.

Canasta de bienes y servicios

En zona rural, la canasta mínima con bienes y servicios se encuentra en dos mil 751 pesos mensuales por persona.

En zonas urbanas, de manera mensual se encuentra en tres mil 843 pesos por persona.

Cabe resaltar que el precio de la canasta alimenticia se encareció 7% durante octubre de este año, en relación con el mismo mes de 2020. Esto refleja el encarecimiento del costo de la vida y que los salarios están perdiendo poder adquisitivo, sin embargo, también muestra un incremento de empleos que pagan salarios menores. Con información de El Economista, El Chamuco WEB y López-Dóriga Digital https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aumentan-los-trabajadores-que-perciben-solo-un-salario-minimo-14-millones-de-mexicanos-en-este-grupo-20211129-0040.html https://elchamuco.com.mx/2021/11/29/en-mexico-se-acelera-recuperacion-de-empleos-inegi/ https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/tasa-de-desempleo-octubre-2021/

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