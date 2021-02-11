En 2020, las multas aplicadas por el SAT a los contribuyentes recaudaron el doble que en 2019. Especialistas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Nuevo León han criticado las políticas de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la pandemia. El año pasado, la recaudación del SAT a través de multas alcanzó el doble que en 2019. Los especialistas argumentan que este aumento de fiscalización, sumado a las consecuencias de la pandemia, ocasionó que varias empresas cerraran. Por ejemplo, Oscar de J. Martínez Treviño, presidente de Coparmex Nuevo León, dijo que además del aumento en multas, el gobierno federal se negó a dar estímulos fiscales a los contribuyentes. https://twitter.com/oscarmartinezt/status/1359156105314783240 En este sentido, hay que recordar que México fue uno de los países de la OCDE que menos apoyos fiscales otorgó durante 2020. De hecho, el gobierno federal solamente invirtió el 1% del PIB para estímulos fiscales en el año; mientras tanto, otros países de la región, como Brasil, destinaron el 15%.

Problemas con la política del SAT

En entrevista con Reforma, Iván Rivas Rodríguez, director de la Coparmex Nuevo León, también criticó la postura de la autoridad. Rivas dijo que las multas recaudaron 18 mil millones de pesos en 2020; esto representa un aumento de 104% respecto a 2019. Además, dijo que es muy probable que la estrategia del SAT se mantenga durante 2021. Además, está el tema de las devoluciones. En 2020, el SAT pagó 620 mil 482 millones de pesos en devoluciones tributarias. En términos reales, las devoluciones de impuestos disminuyeron 1% de 2019 a 2020, de acuerdo a cifras preliminares del informe Ingresos del Gobierno Federal enero-diciembre de 2020. De acuerdo con Rivas, la baja en devoluciones, así como el largo tiempo que tarda el fisco en hacerlas, es otro obstáculo importante para las empresas. El problema es mucho más grave para las que fueron afectadas por la crisis y la pandemia. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/truena-ip-duplica-sat-multas/ar2123029?\_ec\_=1

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