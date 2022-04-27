El fisco obtuvo 139 mil 934 millones de pesos de enero a marzo por eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos por eficiencia recaudatoria y auditorías tuvieron un crecimiento en el primer trimestre del año. El órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) obtuvo 139 mil 934 millones de pesos de enero a marzo del presente año por esfuerzos adicionales de recaudación, lo que implicó un crecimiento de 17.7% anual en términos reales.

Las cifras

De acuerdo con el reporte sobre los ingresos del gobierno federal enero-marzo, el SAT aclaró que el repunte se debe a mayores auditorías y fiscalización. Así, de los 139 mil 934 millones de pesos que obtuvo el SAT por eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización durante enero-marzo, 50 mil 805 millones de pesos, es decir, 36.3% del total, corresponden a ingresos por fiscalización. Por otra parte, la recaudación por eficiencia recaudatoria registra con un monto de 46 mil 328 millones de pesos, es decir, 33.1% del monto total adicional que el gobierno ha recaudado de los contribuyentes en el mismo periodo. Asimismo, los ingresos por grandes contribuyentes totalizaron 42 mil 801 millones de pesos, es decir 30.6% del total recaudado.

En contraste con 2021

De acuerdo con Dinero en Imagen, en el primer trimestre de 2021, los ingresos por fiscalización aumentaron 0.2% real en enero-marzo de este año: el incremento en la eficiencia recaudatoria fue de 63.8% real y en grandes contribuyentes el aumento fue de 7.3%. En octubre de 2021, el fisco anunció que su programa para aumentar la eficiencia recaudatoria constaría de mayor vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes, así lo reportamos en ese mes. Ademas, el fisco implementó el programa de caídas recaudatorias, el cual está enfocado en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección. Hacienda reveló que la eficiencia recaudatoria y cobranza, sin necesidad de judicialización, sumó 524,425 millones de pesos, al cierre del año pasado. Sin embargo, en términos reales la variación fue de 0 por ciento, de acuerdo con El Economista.