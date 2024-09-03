La nota de crédito es un tipo de CFDI que se emite para corregir o anular parcial o totalmente una factura emitida previamente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que se indique el "uso" que el receptor del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) le dará al documento, utilizando claves específicas. De acuerdo con Fiscalia, el catálogo c_UsoCFDI es el que contiene las claves del uso que se le dará al comprobante fiscal, por ejemplo: ‘gastos en general’, ‘honorarios médicos’, ‘donativos’, ‘nómina’, ‘adquisición de mercancías’, etcétera. Para cada uno de estos usos el mismo catálogo prevé a cuáles regímenes de tributación corresponde cada “uso” de CFDI. Por ejemplo, el uso de “nómina” sólo puede emitirse a contribuyentes con el régimen “605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios”, o el uso de “honorarios médicos” sólo a personas físicas que presentan declaración anual.

Uso “G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones”

En este contexto, Fiscalia explicó que uno de los usos comunes es el “G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones”, el cual se utiliza en los casos de emisión de notas de crédito. La nota de crédito es un tipo de CFDI que se emite para corregir o anular parcial o totalmente una factura emitida previamente. Este documento se utiliza principalmente para registrar devoluciones, descuentos, bonificaciones, o ajustes en el precio de los bienes o servicios que fueron facturados originalmente. Fiscalia señaló que hasta antes del 22 de abril de 2023, el uso G02 sólo podía emitirse a regímenes tributarios con alguna actividad. Es decir, no se podía emitir al “público en general”. Así que si una empresa tenía que registrar un descuento, devolución o bonificación en una operación por la que el consumidor no solicitó factura (y, por ende, se facturó al “público en general”) se veía imposibilitado a emitir la nota de crédito correspondiente también a “público en general”. Esto era así porque el uso G02 no incluía el régimen de receptor “616 - Sin obligaciones fiscales”, que es el que se utiliza cuando se emiten documentos a “público en general”, con el uso de clave genérica del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) XAXX010101000.

Ya es posible emitir una nota de crédito a “público en general”

Desde el 22 de abril de 2023, se incorpora la clave del régimen “616” al uso “G02”, de modo que ya es posible emitir una nota de crédito a “público en general”. Fiscalia considera necesario revisar que los sistemas de facturación contemplen esta posibilidad, para estar en condiciones de expedir correctamente los CFDI, de documentar adecuadamente las operaciones y, sobre todo, de cumplir con los controles internos necesarios para una óptima administración.