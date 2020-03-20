La reducción de las visitas domiciliarias y las notificaciones es parte de una serie de medidas para proteger a los trabajadores del SAT del coronavirus covid-19. La nota fue editada para corregir una imprecisión. Las visitas domiciliarias y demás actos presenciales de la autoridad fiscal no fueron suspendidos por completo, sino sólo disminuidos. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como una pandemia la situación mundial por el coronavirus covid-19. Para prevenir contagios, la Secretaría de Salud ha propuesto a la población que tome la precaución de mantener una "sana distancia" con las demás personas, por lo que desaconseja saludar de mano o beso, así como evitar estar en lugares cerrados y concurridos. En consecuencia, diversas instituciones tanto públicas como privadas han empezado a dejar que sus trabajadores trabajen desde sus casas cuando sea posible. Según una fuente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el órgano fiscal determinó internamente reducir las visitas domiciliarias, las notificaciones presenciales y los operativos en aduanas, así como otras labores que impliquen el contacto directo con los contribuyentes. La fuente también nos informó que las oficinas del SAT permitieron que las trabajadoras embarazadas, en lactancia, los adultos mayores y los becarios trabajen desde sus casas. Esta medida incrementó la carga para los trabajadores que permanecen en las oficinas, pues quienes hacen home office muchas veces no cuentan con los documentos necesarios para realizar sus labores a cabalidad. A los trabajadores del SAT se les había notificado que el día de ayer se determinaría si ampliarían o no las medidas cautelares ante la pandemia del coronavirus covid-19. Sin embargo, la resolución fue que al menos de momento las cosas seguirían igual. El pasado 14 de marzo la autoridad fiscal determinó suspender el servicio de sus salas de internet hasta que se notifique lo contrario. También dijo que los trámites de generación y actualización de contraseña, así como el de emisión de constancia de situación fiscal, únicamente serán atendidos previa cita, la cual podrás sacar a través del portal de internet en esta liga. Los trámites antes mencionados también podrán realizarse en línea a través de las siguientes ligas: Generación de contraseña: https://www.sat.gob.mx/tramites/38517/generacion-y-actualizacion-de-contrasena-para-persona-fisica Constancia de situación fiscal: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

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