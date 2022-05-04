El último día para presentar la anual de personas físicas fue el lunes 2 de mayo de 2022. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expuso algunas consecuencias por el incumplimiento de l...

El último día para presentar la anual de personas físicas fue el lunes 2 de mayo de 2022. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expuso algunas consecuencias por el incumplimiento de la presentación de la declaración anual de personas físicas. En un documento, el IMCP indica que es importante considerar algunas de las situaciones y consecuencias que pueden ocasionar el incumplimiento de esta obligación y en su caso, del pago del impuesto a la carga.

Consecuencias por incumplir con la declaración anual

Entre las sanciones que el Servicio de Administración Tributaria puede aplicar a los contribuyentes omisos

Pago de intereses al fisco. Aplicación de multas. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales negativas (32-D). Restricción temporal del uso del certificado de sello digital. Cancelación definitiva del certificado de sello digital. Programas de vigilancia profunda. Negativa de e.firma y CSD para las personas morales. Restricción temporal del uso del certificado de sello digital para las personas morales. Pérdida de instalaciones fiscales. Ingresos exentos como gravados.

¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual?

Las multas relacionadas con el incumplimiento de la declaración anual son importantes, y pueden llegar hasta los 38,700 pesos. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el contribuyente que incumpla con la presentación de declaraciones se hará acreedor a las siguientes multas [CFF 81, fracción I, y 82, fracción I]:

De 1,560 a 19,350 pesos

Esta multa se aplica tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta una declaración complementaria, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa.

De 1,560 a 38,700 pesos

Esta multa se aplica por cada declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

De 15,860 a 31,740 pesos

Por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo, o por no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Pues de ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: abril de 2022 .