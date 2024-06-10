La PTU debe entregarse a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración anual del contribuyente. La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho que garantiza a los trabajadores recibir una parte de las utilidades generadas por la empresa en la que laboran. La PTU es un porcentaje de las utilidades netas que las empresas deben distribuir entre sus trabajadores. Este derecho busca fomentar la equidad y motivar a los empleados a contribuir al éxito económico de la empresa. La PTU debe entregarse a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración anual del contribuyente.

Fecha límite para que las personas físicas entreguen la PTU

De acuerdo con Fiscalia, en el caso de los patrones personas físicas, dado que su declaración debió presentarse a más tardar el 30 de abril, la PTU se entregará a más tardar el 29 de junio. El texto indica que para el caso de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fisca (RIF), la Regla 3.13.21. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, aplicable en 2024, señala que los contribuyentes que tributen en términos del RIF, podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajadores, también a más tardar el 29 de junio de 2024.