Esta cuenta es un atributo fiscal para personas morales en el Régimen General que controla utilidades fiscales ya gravadas, permitiendo a los accionistas retirar dividendos o reducir capital La Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) es un concepto contable y fiscal en México que se utiliza para registrar las utilidades después de impuestos que una empresa generó y que pueden ser distribuidas a los accionistas sin que éstos tengan que pagar impuestos adicionales sobre esas utilidades. De acuerdo con contador César Aguilar Aguilar, la CUFIN es un atributo fiscal de las personas morales que tributan en el Régimen General de Ley, que permite llevar el control de las utilidades fiscales que ya pagaron impuesto y que tienen derecho a retirar los accionistas mediante el pago de dividendos y/o reducción de capital, en caso de que esta última resulte distribuida. El especialista fiscal compartió todo sobre este atributo fiscal y cómo calcularlo correctamente, en un artículo publicado por Soy Conta. En este contexto, el contador aclaró que el hecho de tener un saldo positivo en la CUFIN no significa que pueda realizarse la distribución total o parcial de dichas utilidades. Esto se debe a que es necesario que la persona moral cuente con utilidades financieras acumuladas. Además, Aguilar Aguilar señaló que deben cumplirse los requisitos señalados en el Artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM):

La distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas de los estados financieros que las arrojen.

No podrá realizarse la distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o que haya sido reducido el capital social.

Factores que afectan el cálculo de la CUFIN

El cálculo de la CUFIN se realiza considerando los siguientes elementos:

Utilidad Fiscal Neta (UFIN)

Dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México

Ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes.

Y se disminuirá con:

Importe de dividendos o utilidades pagados

Utilidades distribuidas de las personas morales residentes en México que reduzcan su capital.

¿Qué pasa con la CUFIN si el resultado fiscal es negativo?

El especialista destacó que como resultado del cálculo previo puede resultar una UFIN positiva o una UFIN negativa. Esta última debe de disminuirse del saldo de la CUFIN que se tenga al cierre del ejercicio o, en su caso, de la UFIN que se genere en los siguientes ejercicios, hasta llevarla a cero. Adicionalmente, la CUFIN se incrementa con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes, y se disminuye con el importe de los dividendos o utilidades distribuidas derivadas de una reducción de capital. Para tales efectos, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución.