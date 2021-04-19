Iconoclasma descentralizado: ¿Deben los líderes crypto caminar en la oscuridad? A mitad de una conversación la semana pasada, un amigo me dijo una frase que ha estado sonando en mis pequeñas orejas desde entonces: "Todo proyecto Crypto necesita un Satoshi". Podría decirse que Satoshi Nakamoto es lo más cercano que hemos visto a un Tyler Durden de la vida real desde la liberación del seminal de películas. Si no está familiarizado con la película (¿Dónde ha estado durante los últimos 20 años?), entonces, sin regalar ningún spoiler, Tyler es un anti-capitalista radical con un sueño de restablecer la economía financiera del mundo. Se ve a sí mismo, no como un líder, sino como un catalizador de un movimiento, como se muestra aproximadamente a la mitad de la película con la línea: "Ahora nadie fue el centro del club de lucha, excepto los dos hombres que luchan. El líder caminó por la multitud, en la oscuridad". Ahora, mientras que la verdadera identidad de Satoshi (Sugerencia: definitivamente no es Craig Wright) sigue siendo tan mítica como las leyendas de Tyler Durden, muchos otros proyectos tienen figuras de autoridad con mucho menos misterio que los rodean. De hecho, un escaneo rápido de los proyectos principales del mercado Crypto parece mostrar que es más a menudo el caso en el que que no. Ethereum ha enfrentado al asesino cara de bebe, Vitalik Buterin. Cardano tiene Charles Hoskins. La moneda BNB de Binance tiene Changpeng Zhao, también conocido como Lucifer, quiero decir, CZ (¡estoy seguro de que es realmente un buen tipo!). ¿En los influencers, confiamos? Las campañas más recientes de Criptomonedas Meme Food también han girado en torno a la herencia de un señor Anónimo. Tome el ejemplo de chef Nomi, y sushiswap. Aunque el barco parece estar dirigido en una dirección mucho mejor ahora, en sus primeros días se vieron involucrados en un escándalo. El misterioso fundador aparentemente cedió bajo la presión de convertirse en un ícono de la noche a la mañana por ~ $30 millones. ¿Quién lo hubiera pensado? Entonces, ¿por qué es que, en un mundo de ambiciones descentralizadas, las masas siguen en busca de los Mesías? Algunos culpan la cultura de celebridades, lo que sugiere que está simplemente en nuestra mentalidad estar alrededor de aquellos que vemos en una rama más alta del árbol social que nosotros. Otra teoría sugiere que es simplemente un caso de las zonas de confort. Las empresas tradicionales tienen figuras públicas; Elon Musk, Richard Branson, Tony The Tiger. Cuando invertimos (ya sea en dinero, tiempo o reputación) en una marca o plataforma, nos arriesgamos. Particularmente en casos de inversión reputacional, el peligro de un huevo metafórico en nuestras caras es muy real. Mirándolo de esta manera, ¿es de extrañar que la mayoría de nosotros prefiera tener una dirección en la que aliviar estas consecuencias potenciales? Cuando Charlie Lee se despojo públicamente de su litecoin, los chillers de la moneda pudieron pasar el dólar de la carga de la siguiente espiral de precio descendente. Al igual que Milgram y sus stooges recubiertos en blanco, una figura de autoridad nos da una "Tarjeta Libre de la cárcel". La colaboración abierta, una alternativa. (Crowd-Sourcing) Cualquiera que sea la causa, existen alternativas para aquellos de nosotros dispuestos a abandonar un departamento de servicio al cliente a favor de una mayor descentralización. He estado trabajando con la comunidad de Free TON por un poco más de un mes, y aunque todos los días siguen siendo como un día en la escuela, lo único que aún tengo que encontrar en la comunidad es un jefe. Ni una sola persona está dirigiendo el barco. Si alguien tiene la pasión y las habilidades, son libres de proponer, diseñar, implementar e incluso entrar en un concurso para llevar su visión a cabo. Estos concursos pueden caer bajo el mandato de varias sub gobernanzas (tipo de tipo similar a los tanques descentralizados), o flotar individualmente como eventos únicos. Sin embargo,de cualquier manera, esto atrae el talento e impulsa el desarrollo. No se necesita Capitanía. ¿Quién construyó la cadena de bloques de Free TON? El código original fue desarrollado por Pavel Durov, fundador de Telegram Messenger. Sin embargo, después de la insatisfacción de la SEC con la venta de token original, su participación fue terminada. Sin embargo, el proyecto de código abierto fue revivido por Ton Labs, pero incluso ellos no tienen ninguna influencia especializada en la dirección de la red. Esto es, en su mayor parte, gracias al mencionado modelo de gobernanza basado en meritocracia única. Se ganan tokens, proporcionando así la propiedad directa de la plataforma a los involucrados. Puede que todo parezca una forma extraña de hacer las cosas a primera vista, pero para mí, tiene sentido. Después de todo, ¿qué artículo de la ropa valdría más para la mayoría de la gente? Uno que compraron de una tienda, o uno que hicieran ellos mismos (o al menos contribuyeron con algunas puntadas hacia adelante)?

¿Por qué Free TON?

Si bien Free TON puede no ser la única plataforma para operar sin un comandante a cargo, no se pueden negar los resultados que está produciendo esta metodología. La semana pasada sola ha visto la primera manifestación de un sistema de libros de pedidos basado en el contrato inteligente en cadena MVP para un DEX (solo una de varias entradas en un concurso organizado la sub gobernanza DEFIi), así como el lanzamiento de la primera NFT en Free TON (¡Con un concurso de NFT Marketplace también funcionando ahora!). Otros logros recientes incluyen PokerTON superando el récord de los 1000 usuarios diarios regulares, asociaciones con el grupo SIGMA, y ¿cómo podría no mencionar el lanzamiento totalmente importante de la red de DUNE / Diseño e implementación de infraestructura de intercambio atómico de Free TON!

Pensamientos finales

Cuando todo está dicho y hecho, siempre habrá aquellos que prefieren seguir, en lugar de conducirse a sí mismos. No todo es malo, si solo estos iconos de influencia crypto son una fuente interminable de entretenimiento. Pero ¿Somos simplemente pequeños corderos perdidos sin ellos? Para mí, Free TON está demostrando que esto no tiene que ser el caso. Si desea saber más sobre Free TON, o simplemente le gustaría decirme que estoy equivocado, únase a nosotros en nuestro grupo principal de telegram y vea qué tan profundo va el agujero de conejo.