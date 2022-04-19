En los primeros tres años del gobierno morenista se recaudaron 541,682 millones de pesos, mientras que en todo el sexenio de EPN fueron 630,784 millones. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya se ha recaudado 86% de lo cobrado en sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), de acuerdo con la autoridad fiscal. Lo anterior, significó que, en 2019, 2020 y 2021 se recaudaron 541,682 millones de pesos, mientras que en todo el sexenio de EPN fueron 630,784 millones. Sin embargo, un estudio realizado por México Evalúa, arroja que el aumento en la recaudación es insuficiente para el gasto público. Según datos de la organización, en 2021 aumentaron apenas 2.8 por ciento en relación con el monto observado al cierre de 2018, el último año del gobierno de Peña. “Es un aumento claramente insuficiente para amortiguar las presiones que el propio Gobierno enfrenta del lado del gasto; entre ellas, el gasto creciente de pensiones, el cual creció 27.1% (256.5 mmdp) con respecto a 2018, que incluye el apoyo a adultos mayores” señala la nota.

Recaudación en sexenio de Peña

Por otro lado, durante el sexenio de Felipe Calderón y la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, la autoridad fiscal condonó 247,600 millones de pesos a 7,884 contribuyentes. Asimismo, canceló créditos a 9,132 contribuyentes por un monto total de 814,700 millones de pesos (mdp) durante ese mismo periodo, según autoridades del SAT e integrantes del organismo Fundar Centro de Análisis e Investigación, quienes durante varios años solicitaron a través de diversas instancias transparentar dicha información. De acuerdo con México Evalúa, el crecimiento de los ingresos tributarios durante la mitad del sexenio ha sido impulsado por la recaudación del Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) que aportó 80% del aumento observado, el cual creció 7.6% es decir, 79.2 mdp. Por otra parte, los ingresos por el resto de los tributos quedaron estancados. El caso del Impuesto Sobre la Renta, el ingreso más importante del Gobierno para financiar el gasto público, sólo aumentó 0.6% o 10.7 mdp en tres años. Esta semana el SAT sostuvo una reunión con los representantes de diversas cámaras y asociaciones del sector empresarial con el fin de presentar el Plan Maestro 2022 con el que busca mayor fiscalización de los grandes contribuyentes.